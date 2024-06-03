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Киев расследует издевательства над украинскими пленными

Роман Сулима
3 июня 2024 г.

Прокуратура Украины начала расследование в связи с обнародованным видео, на котором военные РФ жестоко обращаются с украинскими пленными на участке фронта на харьковском направлении и заставляют их петь гимн СССР.

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Содаты армии РФ
Солдаты армии РФ часто допускают жестокое обращение с военнопленными (фото из архива)Фото: Alexey Pavlishak/REUTERS

Генеральная прокуратура Украины объявила о начале досудебного расследования о фактах жестокого обращения российских военных с украинскими военнопленными в Харьковской области. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает в Telegram офис Генерального прокурора. "В ходе мониторинга социальных сетей прокуроры обнаружили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военными со стороны оккупантов на харьковском направлении", - говорится в сообщении.

Речь идет об опубликованных двумя днями ранее в соцсетях видео, на которых украинских пленных с повязками на глазах ведут цепочкой по лесной дороге. Конвоиры в грубой форме требуют от них петь гимн СССР, бьют идущих в цепочке спереди, а затем военный РФ стреляет из автомата в землю рядом с головой упавшего от удара украинца. 

В офисе Генпрокурора Украины заявили о жестоком обращении и психологическом давлении на пленных. Действия военнослужащих, которые их сопровождали, назвали нарушением Женевских конвенций. "Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Харьковской области", - уточняют в прокуратуре.

Журналисты телеканала "Суспільне" выявили личность одного из "героев видео"

Журналисты телеканала "Суспільне" идентифицировали одного из российских военных. По их данным, это 32-летний Алексей Киприн из Санкт-Петербурга, которого на видео называют позывным "Барс".

"Суспільне" в своем материале указывает, что журналистке канала удалось связаться с Киприным в мессенжере What´s App под видом российской пропагандистки. "Гимн пели плохо. Подзатыльников надавали и в лагерь военнопленных передали", - написал в ответ Кирпин.

Канал отмечает также, что этот российский военный в своих соцсетях ранее публиковал фото в военной форме разных лет с комментарием, что он "на страже Руси с 2014 года". По данным журналистов, он служил в милиции так называемой "ЛНР". Год назад Кирпин делился в соцсетях фотографиями своей награды "георгиевский крест" с подписью Путина, пишет "Суспільне".

 

 

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