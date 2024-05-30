Чехия и США усилят борьбу против кремлевской пропаганды

Прага и Вашингтон будут еще теснее сотрудничать в борьбе с дезинформацией, распространяемой Россией. Соответствующий меморандум подписали госсекретарь США Энтони Блинкен и его чешский коллега по должности Ян Липавский.

США и Чехия усилят сотрудничество в борьбе с дезинформацией,в том числе распространяемой Россией. Соответствующий меморандум подписали в Праге в четверг, 30 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен и его чешский коллега по должности Ян Липавский.

В связи с этим решением Липавский напомнил о недавнем разоблачении пророссийской пропагандистской интернет-платформы Voice of Europe, которую Чехия внесла в национальный санкционный список. Блинкен отметил, что меморандум, подписанный с Чехией, позволит эффективно бороться против дезинформации. "Это яд, который наши враги впрыскивают в наши демократии", - указал он.

"Совместно бороться с угрозами, исходящими от Кремля"

Ян Липавский отметил также, что Кремль берет под прицел демократии во всем мире, прибегая к кибервойнам, пропаганде и операциям по оказанию влияния. С этими угрозами необходимо бороться совместно, подчеркнул глава чешского МИДа. Евросоюз уже присоединился к санкциям против Voice of Europe.

Энтони Блинкен останется в Праге до 31 мая, чтобы принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО. Американский госсекретарь отметил, что Чехия через 20 лет после вступления в НАТО вносит важный вклад в альянс, наполняя его "жизнью и содержанием".