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В российском СИЗО умер украинский военнопленный из "Азова"

Николай Линке
31 июля 2024 г.

Служивший водителем в полку "Азов" Александр Ищенко умер в изоляторе Ростова-на-Дону.

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Первое заседания суда над "азовцами", 14 июня 2023 года
Первое заседания суда над "азовцами", 14 июня 2023 годаФото: Erik Romanenko/TASS/picture alliance/dpa

В следственном изоляторе Ростова-на-Дону умер 55-летний водитель полка "Азов" Александр Ищенко. Об этом стало известно на заседании Южного окружного военного суда по делу "азовцев", сообщает издание "Медиазона" в среду, 31 июля.

Ищенко умер девять дней назад

Как передает корреспондент издания из зала суда, точное время и причину смерти Ищенко так и не огласили. Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердили факт смерти изданию "Бабель". Там также не уточнили деталей гибели мужчины.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец цитирует дочь Ищенко, которая сказала, что отец умер девять дней назад. По словам омбудсмена, Украину никто об этом не уведомил. Лубинец потребовал объяснений от российской коллеги Татьяны Москальковой и написал об этом случае в Красный Крест и ООН.

За что судят "азовцев"

Александру Ищенко было 55 лет. 25 февраля 2022 года Ищенко вступил в территориальную оборону полка "Азов", где стал служить водителем. Той же весной он попал в российский плен в Мариуполе. В России он оказался фигурантом уголовного дела против 24 "азовцев".

Им вменяют действия, направленные на насильственный захват власти (статья 278 УК), участие в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК).

В рамках этого процесса судят тех, кто когда-либо служил в полку. В числе обвиняемых есть те, кто к началу войны уже не был в его рядах. Их арестовали дома или при "фильтрации". По делу проходят девять женщин, большинство из них поварихи. Всех их обвиняют в "участии в деятельности террористической организации". Ищенко также проходил по статье о "насильственном захвате власти". Правозащитное движение "Мемориал" признало всех фигурантов дела политзаключенными.

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