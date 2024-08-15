Назначение Дюмина в Курск - зеркало режима Путина

При въезде в Курскую область Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

То, что пару дней назад казалось теорией заговора или дезинформацией, начинает обретать черты сценария для триллера в стиле классического фильма "Три дня Кондора". Несколько дней назад ряд телеграм-каналов написал: российские военные намеренно проигнорировали подготовку украинской армии к наступлению на Курскую область. По сути, они дали ему зеленый свет. Цель - отомстить Владимиру Путину за массовые аресты генералитета и показать, что он, Путин, от генералов зависит. Тогда это показалось мне очередным залпом в информационной схватке, которая ведется в "тумане войны".

Порядок Путина обернулся хаосом

После того, как Путин якобы назначил координатором так называемой "контртеррористической операции" в Курской области своего бывшего охранника Алексея Дюмина, обычная интернет-сплетня вдруг стала походить на правду. Внезапно, как в июне прошлого года, во время мятежа Евгения Пригожина, занавес, скрывающий, на самом деле, довольно банальные тайны путинского режима, приподнялся. Что же это за тайны?

Во-первых, несмотря на крайне неблагоприятное развитие событий в Курской области, Кремль все еще боится объявить мобилизацию. Украинская армия утверждает, что под ее контролем более тысячи квадратных километров российской территории. Даже если пятьсот, то это уже наступление на российскую территорию. Однако в ответ Кремль ввел в действие полузабытый старшим и неизвестный молодому поколению режим "контртеррористической операции". Как будто речь идет не о наступлении и продвижении вглубь территории, как минимум, двух бригад современной украинской армии, а о покойном Шамиле Басаеве с сообщниками, захватывающими очередной гражданский объект с заложниками.

Константин Эггерт

Между тем возможность призыва заключенных в обмен на амнистию, похоже, в РФ почти исчерпана. Вербовка наемников в российской провинции, видимо, тоже идет медленнее, чем, скажем, год назад. Вероятно, потому что количество "похоронок", число тяжело раненых и пропавших без вести стало влиять на желание людей заключать контракт. В городах-миллионниках представление о реалиях войны лучше, и поэтому желающих идти на фронт почти нет. Власти опасаются массовых беспорядков и протестов, которые могут стать следствием массовой мобилизации. Приходится, как происходит в Курской области, полагаться на военнослужащих-срочников. Они еще с советских времен традиционно плохо подготовлены, обучены и мотивированы. Им противостоят хорошо мотивированные, обладающие боевым опытом украинские солдаты и офицеры, вооруженные западным оружием. Судя по новостям с фронта, результаты этого противостояния для Кремля крайне неутешительные.

Вторая "тайна" - бюрократический хаос. Десятки тысяч эвакуированных, то есть в реальности беспорядочно бежавших, жителей российского приграничья. Губернаторы и главы районов, несут что-то невразумительное. А когда говорят правду, их обрывают. Также за занавесом видим почти полное молчание армейских генералов и спецслужб. Редкие бодрые доклады на камеры гостелевидения начальника генштаба Герасимова не в счет - это упакованная ложь для масс, а не настоящие рапорты. "Контртеррористической операцией" по правилам должен руководить директор ФСБ Бортников. Хотелось бы спросить, почему его не видно и не слышно? Зачем придумана должность "координатора" операции?

Генерал Дюмин, сын генерала

И вот тут подходим к третьей "тайне": ситуация в верхах, похоже, становится для Путина по-настоящему плохой. Судите сами - руководить военным отпором хорошо спланированному и продуманному наступлению ВСУ на территорию РФ назначают бывшего президентского охранника. Сын влиятельного генерала медицинской службы, выпускник радиотехнического военного училища Алексей Геннадьевич Дюмин провел в погонах 30 с лишним лет. Но его реальная служба именно в Вооруженных силах, если судить по опубликованным биографиям, составляет… один год после училища.

С 1995 года Дюмин-младший служит в управлении связи Федеральной службы охраны. Поднявшись по служебной лестнице, он стал начальником охраны и личным адъютантом Путина. Несколько месяцев Дюмин пробыл начальником сил специальных операций ГРУ и якобы обеспечил в 2014 году аннексию Крыма. Ясно, что это было политическое назначение - Дюмин, вероятнее всего, обеспечивал прямой путинский контроль за спецназом ГРУ. Год (2015-2016) служил начштаба сухопутных войск, за что в момент получил звание генерал-лейтенанта. По слухам, в 2021 году секретным указом Путин произвел своего бывшего охранника в генерал-полковники. Дюмин в то время работал губернатором Тульской области.

В среде кадровых военных такая феерическая карьера "за счет" вооруженных сил ничего, кроме ненависти, вызвать не может. Людей с подобной биографией в армии называют "паркетный генерал". И тем не менее Путин именно его бросает спасать практически всю идею вторжения РФ в Украину. Владимир Зеленский нанес по ней мощнейший удар. Ведь даже квадратный километр Курской области, неотъемлемой и международно признанной российской территории - это законный предмет обмена на все оккупированные Путиным украинские земли.

Жизнь Дюмина окутана туманом ненужной тайны. Флер секретности, скорее всего, просто прикрывает особо доверительные отношения начальника и его бывшего охранника. Если Дюмина, действительно, назначили командовать в Курской области, то из этой ситуации может быть два вывода. Первый: 25 лет путинского режима ознаменовались кадровой деградацией высшего офицерского состава. Второй: Путин настолько не доверяет армейским генералам, что вынужден ставить над ними экс-адъютанта. Самое интересное - и это многое говорит о сложившейся в России системе - эти выводы вовсе не противоречат друг другу.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert

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