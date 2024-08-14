В России эвакуируют Глушковский район Курской области

Врио губернатора Курской области объявил об эвакуации районного центра Глушково на границе с Украиной. Спустя два часа решение расширили на весь район.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил в среду, 14 августа, о принудительной эвакуации жителей Глушковского района, граничащего с Украиной. Сначала чиновник сообщил, что эвакуации подлежат жители поселка Глушково, но уже спустя два часа решение расширили на весь район.

Координировать процесс выезда будут силовые структуры, военнослужащие, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот", заявил Смирнов. "Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей", - написал он в своем Telegram-канале.

Эвакуация районов на границе с Украиной

Жители приграничных районов Курской и Белгородской областей покидают свои дома на фоне наступления ВСУ. Ранее эвакуация была объявлена в Большесолдатском, Кореневском и Суджанском районах Курской области. Кроме того, жители Краснояружского района соседней Белгородской области практически полностью покинули его, следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова.

12 августа врио курского губернатора заявил, что в области были эвакуированы более 120 тысяч человек.

Наступление ВСУ в Курской области

Наступательная операция ВСУ в Курской области началась 6 августа. Бои идут в Кореневском, Суджанском районах и Беловском районах. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. В ВСУ заявляют о взятии под контроль 74 населенных пунктов и более 1000 кв. км российской территории.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил 14 августа, что ВСУ разгромили российские войска в Судже. По его словам, за сутки украинские силы взяли в плен в Курской области более 100 российских военнослужащих. В то же время командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов утверждает, что украинские войска не установили контроль над городом Суджа, поскольку там продолжаются "активные боестолкновения".