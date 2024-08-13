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Наступление ВСУ завершится при согласии РФ с условиями Киева

Ольга Лебедева
13 августа 2024 г.

У Украины нет целей захватывать российские территории, она лишь стремится защитить своих граждан и военных, заявил представитель МИД в Киеве. Украина намерена создать в Курской области буферную зону.

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Украинские военные в Судже
Украинские военные в СуджеФото: Youtube

ВСУ прекратят наступление в Курской области, когда Россия согласится на "справедливый мир" и заключенные в предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским "формуле мира" условия, заявил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий. "Чем быстрее РФ согласится на восстановление справедливого мира, в частности на основе "формулы мира", тем быстрее прекратятся рейды Сил обороны Украины на территории РФ", - указал он на брифинге в Киеве во вторник, 13 августа.

Представитель МИД Украины назвал "абсолютно законными" действия Украины на территории приграничного российского региона ввиду закрепленного в Уставе ООН права на самооборону. По его словам, его страна не заинтересована в том, чтобы аннексировать российские территории, а хочет защитить жизни своих людей. Кроме того, данная операция имеет целью усложнить логистику ВС РФ и не позволить им перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область.

Украина хочет создать буферную зону в Курской области

Тихий указал, что Украина стремится создать буферную зону в Курской области для защиты своего населения и вооруженных сил. Только с начала июня ВС РФ нанесли с территории Курской области более 2 тысяч ударов по Сумской области, использовав 255 управляемых авиабомб и более 100 ракет.

"К сожалению, у Украины нет достаточно возможностей наносить дальнобойные удары тем вооружением, которое имеется, чтобы защититься от этого террора. Нет пока что этих решений, на которых мы настаиваем", - указал он. Поэтому Киев намерен освобождать с помощью ВСУ приграничные районы "от российских военных контингентов, которые наносят по Украине удары", пояснил далее представитель МИД.

"ВСУ - цивилизованная европейская военная сила, полностью соблюдающая законы и обычаи ведения войны, международное гуманитарное право. Целями ВСУ являются лишь военные. Цель операции - сохранение жизни наших людей и защита территории Украины от ударов РФ", - добавил Тихий.

Наступление ВСУ в Курской области

ВСУ уже на протяжении недели проводят военную операцию в Курской области. По данным главкома украинской армии Александра Сырского, ВСУ контролируют около 1000 кв. км территории РФ. Бои идут в Кореневском, Суджанском и Беловском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из РФ поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области расположена Курская АЭС.

Между тем врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. По оценкам СМИ, этот показатель может быть еще выше.

Как сообщил агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" фронт для российских сил и "дестабилизировать" Россию.

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