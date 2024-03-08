В Киеве обсудили "формулу мира" с посланником Китая

Китайская делегация посетила Киев. В ходе визита, в том числе, обсуждалась ситуация с безопасностью в Украине и "формула мира".

В Киеве состоялась встреча китайской делегации во главе со специальным представителем правительства страны по вопросам Евразии Ли Хуэйем и чиновниками офиса президента и правительства Украины. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, ситуацию на поле боя, украинскую "формулу мира"и участие Китая в ее достижении. Об этом в четверг, 7 марта, сообщается на сайте офиса.

Это уже второй раз, когда Ли Хуэй посещает Украину. До этого он также был с многочисленными визитами в России и странах Евросоюза. В апреле 2023 года он был назначен главой делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Мы ценим партнерство с Китаем и надеемся, что сегодняшние переговоры станут еще одним шагом к углублению и укреплению наших отношений", - сказал во время визита делегации из КНР руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Кроме того, как говорится в сообщении на сайте ОП, китайской делегации были продемонстрированы образцы обломков сбитой российской ракеты производства КНДР "и другие элементы средств поражения, которые были переданы России и применяются ей для атак по территории Украины".

Украинская "формула мира"

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский во время саммита лидеров G20 на Бали в Индонезии представил свое видение будущего мира между Украиной и Россией, которое состоит из 10 пунктов. Среди них, в том числе, обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины, освобождение всех пленных и депортированных, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал формулу Зеленского "нереализуемой", а президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), напротив, поприветствовали ее.

Смотрите также: