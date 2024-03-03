МИД РФ сообщил о встрече с главой делегации КНР по Украине

Китай поддержал Россию в ее отношении к "украинской формуле мира", следует из заявления МИД РФ.

В субботу, 2 марта, в Москве прошла встреча заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина и спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии, а также главы делегации КНР по урегулированию кризиса в Украине Ли Хуэем. О прошедшем мероприятии сообщается в пресс-релизе на официальном сайте МИД РФ.

Согласно заявлению ведомства, Россия и КНР обменялись мнениями "по тематике украинского кризиса" - так Китай назвает войну РФ против Украины. "Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности", - описал МИД РФ итоги встречи.

На встрече также "было отмечено", что "ультимативные требования" к Москве и "диалоговые форматы", предлагаемые Киевом и странами Запада, "только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой", утверждает МИД РФ. Ведомство не указывает, какая именно сторона "отметила" перечисленное. При этом, хотя Китай не участвует в обсуждении "украинской формулы мира", Пекин, в отличие от Москвы, не крикитует соответствующие встречи.

Украина ждет от Китая участия в обсуждении "формулы мира"

В свою очередь Киев в прошлом выражал сожаления в том, что представители КНР не присутствовали при обсуждении "украинской формулы мира" - в том числе и на полях экономического форума в Давосе в январе, где на соответствующей встрече присутствовали представители 80 государств.

СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пытался лично встретиться на полях саммита с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, но китайская делегация отказала в этом. Зеленский после публикации подобных сообщений заявил, что не стал бы встречаться с китайским премьером, так как, будучи главой государства, заинтересован во встрече на уровне лидеров стран - с председателем КНР Си Цзиньпином.

Следующей встречей, на которой будут обсуждать предложенный Зеленским план мирного урегулирования войны РФ против Украины, станет так называемый глобальный саммит мира, его проведение ожидается весной в Швейцарии. Украина пригласила на этот саммит председателя КНР Си Цзиньпина, однако не намерена приглашать представителей от РФ. Швейцария при этом отмечает, что к подобным переговорам необходимо подключить Россию.

Москва не раз заявляла, что не намерена вести никакие переговоры на основе "формулы мира" Зеленского, одним из главных пунктов в которой является требование полностью вывести российские войска с территории Украины. Президент РФ Владимир Путин называл подобные переговоры "попыткой побудить отказаться от завоеваний" РФ в Украине.

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