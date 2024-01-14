Киев заявил о необходимости участия КНР в мирных переговорах

Глава офиса президента Зеленского уверен, что участие Китая в мирных переговорах по Украине необходимо для достижения успеха.

Участие Китая в мирных переговорах по урегулированию войны в Украине необходимо, чтобы положить конец российскому вторжению. С таким заявлением глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в воскресенье, 14 января.

Участие в мероприятии в Давосе примет премьер Госсовета КНР Ли Цян. По словам Ермака, возможная встреча главы китайской делегации с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не согласована.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и один из соорганизаторов встречи в Давосе по реализации украинской "формулы мира" также подчеркнул, что Китай "играет значительную роль" в контексте окончания войны. "Мы должны найти способы работать с Китаем в этом вопросе", - сказал Кассис.

Конференция по Украине в Давосе

Так называемая "формула мира", предложенная Зеленским, является лишь "фундаментом" для мирных переговоров, заявил Кассис. "Так или иначе, (к ним. - Ред.) необходимо подключить Россию. Без слова России мира не будет", - заключил министр.

В Давосе накануне экономического форума проходит и очередная мирная конференция по Украине, участие в которой подтвердили представители 80 государств. Это значительно больше, чем на аналогичных встречах, состоявшихся в 2023 году в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.

Большое число участников конференции в Давосе Кассис расценил как успех этого мероприятия. Между тем Киев хотел бы провести "Всемирный мирный саммит" и на более высоком уровне. Как рассказал Кассис, в ближайшие дни должно состояться обсуждение этого вопроса с Владимиром Зеленским.

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