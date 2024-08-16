Канада разрешила Киеву применять ее бронетехнику в РФ

Канада не накладывает географических ограничений на использование своей военной техники, поставленной Киеву, передал телеканал CBC.

Украина может свободно использовать танки и бронемашины, предоставленные Канадой, на территории РФ. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады.

"Украинцы лучше знают, как защищать свою родину, и мы готовы поддерживать их потенциал", - привел канал слова представительницы оборонного ведомства. "Канада не накладывает географических ограничений на использование военного снаряжения, которое мы передаем Украине", - добавила она.

Это заявление было сделано на фоне спекуляций военных экспертов о том, как долго Украина сможет продолжать наступление в Курской области РФ.

Танки Leopard 2A4 и бронемашины

Оттава ранее направила Киеву восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также ряд буксируемых гаубиц калибра 155 миллиметров M-777, напомнил CBC.

На кадрах, снятых CNN 15 августа, видно, как колесный военный бронеавтомобиль Senator канадского производства пересекает границу Украины с РФ.

Вооруженные силы Украины проводят масштабное наступление в Курской области РФ с 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа был введен режим контртеррористической операции. Врио курского губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что из области были эвакуированы или выехали более 120 тыс. человек.