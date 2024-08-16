Кирби: РФ направляет "некоторые ресурсы" с фронта под Курск

Переброска "некоторых подразделений" вовсе не означает, что Кремль отказался от операций на северо-восточном и южном фронтах в Украине, сказал координатор в СНБ США каналу CNN.

Вооруженные силы РФ продолжают "активные боевые действия" на северо-востоке Украины и на юге, в частности, в Запорожье - несмотря на наступление ВСУ в Курской области. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил телекомпании CNN в четверг, 15 августа.

"Для нас очевидно, что (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин и российские военные перебрасывают некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область", - подчеркнул Кирби. Однако эта переброска вовсе не означает, что Кремль отказался от операций на северо-восточном и южном фронтах в Украине, констатировал он.

Для обороны Курской области с фронта могли быть переброшены несколько бригад численностью не менее 1000 человек каждая, уточнили источники канала.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский 12 августа утверждал, что украинские формирования контролируют около 1000 квадратных километров российской территории.

Москва, по всей видимости, укрепляет оборону Курска в основном за счет необученных призывников

Высокопоставленный американский чиновник и высокопоставленный представитель европейской разведки заявили CNN, что главная цель Киева - создать "стратегические дилеммы" для Путина. Однако оттягивание нескольких тысяч человек с фронта в краткосрочной перспективе не создаст проблем для ВС РФ, добавили собеседники телеканала.

По словам его двух других источников, знакомых с разведданными Запада, Россия пока не собирается перебрасывать более крупные и хорошо подготовленные подразделения из Украины в Курск. По оценкам одного из собеседников, Москва, по всей видимости, укрепляет оборону Курска в основном за счет необученных призывников из других регионов России. РФ также направила в регион военнослужащих из Ленинградского военного округа и Калининграда, уточнил CNN.

"Мы пока не видели существенной переброски (российских войск. - Ред.), и мы не можем сказать, происходит ли это потому, что переброска только началась, или же у них просто нет сил для нее", - отметил источник канала.

Американские и западные чиновники, знакомые с разведданными, предупредили, что Украина вряд ли сможет долго удерживать территорию РФ в Курской области.

При этом официальные лица выразили обеспокоенность, что Киев, который, по словам одного чиновников, направил ряд наиболее опытных формирований в Курск, мог ослабить собственный фронт, чем может воспользоваться Москва. "Отвлечение их (этих украинских сил. - Ред.) от линии фронта создает для России возможность воспользоваться преимуществом и прорваться", - добавил источник.

The Economist: Киев ждал более масштабной переброски войск РФ к Курску

Британское издание The Economist со ссылкой на источники 11 августа сообщило, что Россия перебросила в Курскую область войска с Харьковского фронта, но с ключевого, Донбасского, направления туда пока отправлено гораздо меньше сил, чем хотелось бы Киеву.

"Их (российские. - Ред.) командиры - не идиоты", - отметил источник собеседник в украинском Генштабе. "Они перебрасывают войска, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем растянуть логистику на 80 или 100 км", - добавил он.

Собеседник The Economist призвал не сравнивать динамику на курском направлении с успешной операцией Украины по возвращению большей части Харьковской области в конце 2022 года. "Опасность - в том, что мы попадем в ловушку, и Россия обломает нам зубы", - добавил он.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины проводят масштабное наступление в Курской области РФ с 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа был введен режим контртеррористической операции. Врио курского губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что из области были эвакуированы или выехали более 120 тыс. человек.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" на 11 августа получил не менее 200 обращений о поиске людей в населенных пунктах, находящихся в зоне боев на территории области.

Между тем, как передало издание "7х7", группа "Суджа - Поиск людей" в соцсети "ВКонтакте" заблокирована Генпрокуратурой в российском сегменте интернета. C других IP-адресов она доcтупна.