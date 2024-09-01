Российская армия обстреляла город Сумы

В Сумской ОВА рассказали, что ВС РФ нанесли удар по детскому дому, промышленным предприятиям и инфраструктуре города Сумы.

Российская армия атаковала украинский город Сумы. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в своих Telegram-каналах областная военная администрация (ОВА) и прокуратура Сумской области.

В сообщениях говорится, что один из ударов ВС РФ пришелся по учебному заведению, в котором расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. Его здание находится в жилом микрорайоне города. Как сообщают СМИ, в результате атаки есть пострадавшие. В ОВА заявили, что на месте работают "все необходимые службы". Всего на территории Сум 1 сентября было зафиксировано три взрыва.

Прокуратура Сумской области, в свою очередь, написала, что армия России атаковала тремя управляемыми авиабомбами промышленное здание. "В частности (пострадало - Ред.) производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства. Ранена работница предприятия. Кроме того, в результате удара был "поврежден цех одного из местных заводов".

В прокуратуре сообщили, что после обстрела Сум проводится досудебное расследование "по факту нарушения законов и обычаев войны".

Российские войска также обстреляли Харьков

Ранее в тот же день российская армия нанесла в общей сложности "около 10 ударов" по украинскому Харькову, сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Вечером 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в результате атаки на город число пострадавших составило почти 50 человек.

Ранее ВСУ осуществили одну из самых массированных атак БПЛА по территории РФ

В ночь на воскресенье, 1 сентября, ВСУ также осуществили массированную атаку беспилотниками по территории России. Как отчиталось Минобороны РФ, за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА над 15 регионами страны, в том числе над Москвой.

В результате украинского обстрела в больницы Белгорода были доставлены 80 пострадавших, 12 из которых - дети, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее город снова был атакован дронами ВСУ, и количество раненых, по словам Гладкова, выросло до 11 человек.