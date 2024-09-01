Губернатор: В Белгороде после удара ВСУ ранены 11 жителей

По словам Вячеслава Гладкова, в Белгороде, по предварительной информации, после удара ВСУ ранены 11 мирных жителей, включая двоих детей.

В Белгороде, по предварительной информации, после удара вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены 11 человек, включая двоих детей. Об этом в воскресенье, 1 сентября, в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) - сбито несколько воздушных целей.

Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир. Тушатся еще три возгорания. По словам губернатора, он выехал на место происшествия.

Гладков: В поселке Майский ранен один человек

После отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Майский ранен один человек. Врачи оказали мужчине с осколочным ранением головы помощь на месте. В одном из легковых автомобилей выбиты стекла, отметил Гладков.

Украинские беспилотники в ночь на 1 сентября атаковали Москву, Белгородскую, Брянскую, Липецкую и Тульскую области и другие регионы РФ.

Обстрел Россией Харькова

Российская Белгородская область граничит с Харьковской областью Украины.

Российские войска 1 сентября подвергли ракетному обстрелу город Харьков. В общей сложности были нанесены "около 10 ударов", сообщил в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Пор его словам, более 40 человек получили ранения.

На момент публикации материала заявления воюющих сторон не представляется возможности оперативно проверить.