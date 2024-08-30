  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Пять человек погибли при ударах по Белгороду и пригороду

Жан Рофе
30 августа 2024 г.

По словам губернатора, ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир".

https://p.dw.com/p/4k7gY
Разрушения в Белгороде после обстрела 23 марта 2024 года
Разрушения в Белгороде после обстрела (фото из архива)Фото: Pavel Kolyadin/IMAGO IMAGES/ITAR-TASS

В результате украинских ударов по Белгороду и Белгородскому району погибли как минимум пять человек, еще 37 мирных жителей получили ранения, среди них шестеро детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в пятницу, 30 августа. По его словам, семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии.

ВСУ атаковали Белгород с применением кассетных боеприпасов из РСЗО "Вампир", написал Гладков в Telegram. Он уточнил, что несколько воздушных целей были сбиты на подлете к городу. В Белгороде зафиксированы попадания в многоквартирные дома. Кроме того, повреждения получили несколько социальных и коммерческих объектов, а также автомобили.

В Белгородском районе в поселке Дубовое загорелись два частных дома, легковой автомобиль и гараж, сообщил Гладков. Возгорания были оперативно потушены.

Украинские военные сообщения об обстреле не комментировали.

Российская Белгородская область граничит с Харьковской областью Украины. В результате российского авиаудара по Харькову 30 августа погибли по меньшей мере семь человек, в том числе ребенок. Пострадали более 50 человек.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Россия усилила обстрелы приграничной Сумской области - репортаж DW из Белополья

Россия усилила обстрелы приграничной Сумской области - репортаж DW из Белополья

Корреспондент DW побывал в Белополье Сумской области, недалеко от границы с Россией. Небольшой украинский город уже два года находится под обстрелом россиян. Теперь атаки усилились. РФ применяет планирующие бомбы.
Конфликты28 августа 2024 г.03:33 мин.
Артиллеристы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени М. Безручко за работой с РСЗО RM-70 на Покровском направлении, 7 августа 2024 г.

Наступление ВСУ в Курской области не спасет Покровск? Эксперты о ситуации на фронте

Наступление ВСУ в Курской области не спасет Покровск? Эксперты о ситуации на фронте

Несмотря на продолжение операции ВСУ в Курской области, на Донбассе российская армия продолжает активное продвижение в направлении Покровска. DW - с оценками военных обозревателей по развитию ситуации.
Конфликты30 августа 2024 г.