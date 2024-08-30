Пять человек погибли при ударах по Белгороду и пригороду

В результате украинских ударов по Белгороду и Белгородскому району погибли как минимум пять человек, еще 37 мирных жителей получили ранения, среди них шестеро детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в пятницу, 30 августа. По его словам, семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии.

ВСУ атаковали Белгород с применением кассетных боеприпасов из РСЗО "Вампир", написал Гладков в Telegram. Он уточнил, что несколько воздушных целей были сбиты на подлете к городу. В Белгороде зафиксированы попадания в многоквартирные дома. Кроме того, повреждения получили несколько социальных и коммерческих объектов, а также автомобили.

В Белгородском районе в поселке Дубовое загорелись два частных дома, легковой автомобиль и гараж, сообщил Гладков. Возгорания были оперативно потушены.

Украинские военные сообщения об обстреле не комментировали.

Российская Белгородская область граничит с Харьковской областью Украины. В результате российского авиаудара по Харькову 30 августа погибли по меньшей мере семь человек, в том числе ребенок. Пострадали более 50 человек.