Москву и регионы России атаковали беспилотники ВСУ

Сразу несколько регионов России были атакованы украинскими беспилотниками в ночь на воскресенье, 1 сентября. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили главы Липецкой, Белгородской и Брянской областей, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, на столицу РФ направлялось три БПЛА. Все дроны были сбиты в воздухе, уточнил мэр. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атак нет.

О сбитии 26 беспилотников сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. О подавлении дронов в Грязинском, Липецком и Становлянском районах Липецкой области написал ее глава Игорь Артамонов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о сбитии "нескольких воздушных целей на подлете к городу". По его словам, после отражения средствами ПВО атаки ВСУ в поселке Майский был поврежден легковой автомобиль, а в Белгороде разрушена "хозпостройка" на территории частного домовладения, повреждены фасады и входные группы в двух коммерческих объектах, а также загорелись три машины на парковке. Пострадавших, по предварительным данным, нет. О поражении трех БПЛА над своей территорией сообщили также власти Тульской области.