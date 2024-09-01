  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Москву и регионы России атаковали беспилотники ВСУ

Алексей Волошинов
1 сентября 2024 г.

Украинские БПЛА направлялись на Москву, Липецкую, Белгородскую, Тульскую и Брянскую области, сообщили местные власти.

https://p.dw.com/p/4k8x3
Украинский солдат запускает БПЛА (фото из архива)
Украинский солдат запускает БПЛА (фото из архива)Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

Сразу несколько регионов России были атакованы украинскими беспилотниками в ночь на воскресенье, 1 сентября. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили главы Липецкой, Белгородской и Брянской областей, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, на столицу РФ направлялось три БПЛА. Все дроны были сбиты в воздухе, уточнил мэр. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атак нет.

О сбитии 26 беспилотников сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. О подавлении дронов в Грязинском, Липецком и Становлянском районах Липецкой области написал ее глава Игорь Артамонов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о сбитии "нескольких воздушных целей на подлете к городу". По его словам, после отражения средствами ПВО атаки ВСУ в поселке Майский был поврежден легковой автомобиль, а в Белгороде разрушена "хозпостройка" на территории частного домовладения, повреждены фасады и входные группы в двух коммерческих объектах, а также загорелись три машины на парковке. Пострадавших, по предварительным данным, нет. О поражении трех БПЛА над своей территорией сообщили также власти Тульской области.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

С мая Москву и область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Власти РФ винят Киев, Украина отмалчивается. Где происходили атаки весной и летом 2023 года и каков ущерб от них - в галерее DW.
Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
external

ВСУ жгут российские НПЗ, а что в Донбассе? DW Новости (28.08.2024)

ВСУ жгут российские НПЗ, а что в Донбассе? DW Новости (28.08.2024)

Украина в последние дни значительно усилила удары дронами по российским ‎НПЗ. Впервые беспилотники атаковали Кировскую область: по сообщению Baza, в ‎результате загорелся один из резервуаров нефтебазы в городе Котельнич. Ранее ‎после удара БПЛА загорелись несколько цистерн с топливом на нефтебазе в ‎Ростовской области. А что происходит на фронте в Донбассе? ‎
28 августа 2024 г.29:50 мин.
Труба теплоцентрали и надпись "Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане

Удары по Татарстану: как цели за 1000 км стали уязвимы для украинских БПЛА

Удары по Татарстану: как цели за 1000 км стали уязвимы для украинских БПЛА

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину украинское авиастроение научилось создавать беспилотники, способные проходить до 2500 километров и находиться в воздухе в течение 30 часов, рассказали DW авиаэксперты.
Конфликты3 апреля 2024 г.
Показать еще