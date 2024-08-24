Под Воронежем и Белгородом сбиты беспилотники

Власти Белгородской и Воронежской областей отчитались о сбитых в ночь на 24 августа дронах. О жертвах не сообщается.

Над Белгородской областью как минимум дважды в ночь на субботу, 24 августа, были сбиты беспилотные летательные аппараты. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, инциденты произошли в поселках Малиновка и Вейделевка.

В Малиновке "в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в одном частном доме выбиты окна", заявил чиновник. В результате взрыва осколочные ранения получил один человек, он доставлен в больницу. По словам Гладкова, над Вейделевкой БПЛА был сбит российской системой ПВО, что привело к повреждению двух многоквартирных домов и одного "социального объекта", а также ранению одного мирного жителя.

Несколько беспилотников были также сбиты ночью над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, "крупных разрушений" гражданских строений в связи с инцидентами выявлено не было, но осколочное ранение получил один человек. В одном из случаев "в результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов", указал чиновник, не приведя подробностей.

Дроны атаковали аэродром в Мариновке

В ночь на 22 августа атаке БПЛА подвергся военный аэродром Мариновка, расположенный близ Калача-на-Дону в Волгоградской области. Минобороны РФ отчиталось о 13 дронах, сбитых над территорией региона - атака по РФ якобы была "отражена".

В то же время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что над регионом была сбита "большая часть беспилотников", но в результате "падения" одного из БПЛА "возник пожар на территории объекта министерства обороны". На видео, опубликованном Telegram-каналом Astra, слышны взрывы от возможной детонации боеприпасов в Мариновке. На аэродроме дислоцированы самолёты-разведчики Су-24МР.

Украинские БПЛА долетели до Мурманской области

21 августа об атаке беспилотников заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, украинский дрон был сбит недалеко от расположенного рядом с поселком Высокий военного аэродрома "Оленья", на котором базируется авиация, задействованная в войне РФ против Украины.

При этом расстояние от Мурманской области до границы РФ с Украиной составляет около 2000 км, а атака на военный аэродром была не первой. Об аналогичном ударе сообщал в конце июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, в результате июльской атаки были повреждены два российских военных самолета. Предположительно, один из них - дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель Ту-22М3.