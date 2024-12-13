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СМИ: Подтверждена гибель 83 тысяч солдат РФ в Украине

Николай Линке
13 декабря 2024 г.

За последние две недели список пополнился 2365 именами. Истинное число погибших россиян на войне в Украине может достигать 185 тысяч человек, утверждают СМИ.

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Похороны российского военного в Красноярске в марте 2022 года
Похороны российского военного в Красноярске в марте 2022 годаФото: Andrei Samsonov/TASS/imago images

На войне в Украине погибли уже как минимум 83 338 российских военных. Такое число опубликовала в пятницу, 13 декабря, Русская служба ВВС. Вместе с "Медиазоной" и командой волонтеров она ведет подсчет погибших на основе открытых данных.  

Сколько россиян погибли на войне в Украине

За последние две недели список пополнился 2365 именами. В перечень включены только те российские военные, о смерти которых сообщалось публично. Журналисты оценивают этот показатель как 45-65% от истинного числа убитых. Это значит, что оно может составлять 128-185 тысяч человек. Это число не учитывает погибших в частях самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

С начала войны подтверждена гибель 4 467 российского офицера, включая восемь генералов и 478 подполковников и полковников. Больше всего потерь среди военных РФ - у добровольцев (22%). Затем идут заключенные (18%) и мобилизованные (12%).

Башкортостан – лидер по погибшим на войне

Среди регионов РФ наибольшее число подтвержденных убитых солдат родом из Башкортостана - 3 487 человек. 40% из них ушли на фронт добровольцами, 18% заключенными, 14% мобилизованными.

Как пишет Русская служба ВВС, в 2023 году медианная зарплата в регионе равнялась 46 751 рубль. Это в 27 раз меньше, чем единоразовая выплата за заключение контракта в военкомате Уфы. И в четыре раза меньше, чем зарплата контрактников в месяц.

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