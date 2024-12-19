Путин предложил США "дуэль" с ударом "Орешника" по Киеву

Владимир Путин во время прямой линии вызвал США на "высокотехнологичную дуэль": Россия ударит "Орешником" по Киеву, а западные системы ПВО попробуют ее сбить.

Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам провести "высокотехнологичную дуэль XXI века" с ударом ракетой системы "Орешник" по Киеву. На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией в четверг, 19 декабря, он заявил, что у западных сил ПВО нет шансов отразить подобный удар. Несогласным с этим мнением он предложил "произвести технологический эксперимент": "Если эксперты западные так полагают (что удар "Орешником" можно отразить - Ред.), то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, в США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?", - заявил он. "Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны", - добавил политик.

Путин назвал "Орешник" современным оружием

Кроме того, Владимир Путин заявил, что "Орешник" - это "современное и очень новое оружие". "Все, что делается в любой сфере деятельности, опирается на прежние разработки, прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед", - сказал он.

По словам Путина, дальность полета "Орешника" составляет до 5,5 тысячи километров, и в мире не существует систем, которые смогут поразить его во время запуска. Американскую систему ПРО президент РФ назвал затратной и малоэффективной.

США провели перехват баллистической ракеты средней дальности

10 декабря в Пентагоне рассказали, что Агентство по противоракетной обороне впервые провело успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности. Это произошло во время испытаний у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана.

Ракетная система "Орешник"

21 ноября Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла по украинскому городу Днепр удар "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник". Скорость ракеты "Орешник", по словам Владимира Путина, составляет 10 махов.

Пентагон и некоторые военные эксперты считают, что это оружие - модификация ракеты РС-26 "Рубеж". ГУР Минобороны Украины полагает, что российская армия ударила по Днепру ракетой комплекса "Кедр", а ее скорость составила 11 махов.