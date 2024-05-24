"Вёрстка": В России резко выросло число инвалидов без ног

Рекордное число россиян с инвалидностью в 2023 году встало на учет для получения кресел-колясок и протезов нижних конечностей, пишет "Верстка".

Более 466 тысяч россиян с инвалидностью встали на учет для получения кресел-колясок, кресел-стульев с санитарным оснащением и протезов нижних конечностей. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщило издание "Верстка" , проанализировав данные Фонда социального и пенсионного страхования РФ на конец 2023 года.

По данным издания, это рекордный показатель за все время ведения статистики с 2012 года. За последний год число людей, которым требовалось обеспечение средствами реабилитации, выросло более чем на 137 тысяч человек, или почти на 42 процента. В предыдущие годы рост оставался в пределах 7%, а общее число людей с инвалидностью, нуждающихся в средствах реабилитации, не превышало 331 тысячу человек.

Наиболее высокий спрос наблюдается на кресла-коляски - количество заявок на них выросло с 211 тысяч до 292,4 тысячи. Число заявок на кресла-стулья с санитарным оснащением увеличилось с 66,5 тысячи до 101,6 тысячи, а число тех, кому необходимы протезы нижних конечностей, - с 51,4 тысячи до 72,3 тысячи человек.

Кроме того, как отмечает "Верстка", в 2023 году значительно выросло количество стоящих на учете людей, которым требуется специальная одежда, приспособленная для нужд инвалидов. Если к концу 2022 года насчитывалось 56,6 тысячи таких граждан, то к концу 2023 года их стало уже 89,6 тысячи, что является наивысшим показателем за все время наблюдений.