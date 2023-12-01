Amnesty описала последствия войны для пожилых людей Украины

Правозащитники из Amnesty International в новом докладе обратили внимание на вызовы, с которыми сталкиваются пожилые люди с инвалидностью из-за войны в Украине.

В результате российского вторжения тысячи пожилых людей с различными видами инвалидности и заболеваниями в Украине оказались лишены доступа к необходимой им инфраструктуре, лекарствам и уходу, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International (AI) , опубликованном в пятницу, 1 декабря.

По данным ООН, на которые ссылается AI, в Украине внутренними переселенцами числятся около 5 млн человек. В среднем количество людей старше 60 лет среди населения варьируется от 9 до 20 процентов, указывается в докладе. В Украине этот показатель до войны был одним из самых высоких в мире: почти 10 миллионов из примерно 41 миллиона жителей были старше 60 лет, напоминает AI. При этом в 30% семей, покинувших из-за войны свой дом, есть хотя бы один человек с инвалидностью, пишут правозащитники.

"Жестокая агрессивная война России особенно сильно бьет по пожилым людям в Украине. Даже после эвакуации в более безопасные районы пожилые люди, особенно люди с ограниченными возможностями, сталкиваются с огромными трудностями в восстановлении достойной жизни и доступе к адекватному жилью, помощи и медицинскому обслуживанию", - констатирует эксперт Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джанин Ульмансик.

Главные вызовы для пожилых людей

Для подготовки доклада правозащитники из AI посетили девять регионов Украины, в которых провели интервью с 89 пожилыми людьми с инвалидностью, посетили 24 временных убежища и поговорили с их сотрудниками, а также различными социальными работниками и врачами. Цель доклада - определить, с какими трудностями в первую очередь сталкиваются пожилые люди в связи с российским вторжением.

В то время как многие внутренние переселенцы в Украине живут в съемных квартирах, чрезвычайно низкие пенсии и высокая стоимость аренды делают эти квартиры недоступными для многих пожилых людей. Из-за этого они зачастую вынуждены жить в приютах для внутренних переселенцев, почти все из которых частично или полностью лишены необходимой инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, подчеркивает AI. Кроме того, из-за раздельного расселения с более молодыми членами семьи, пожилые люди нередко оказываются в социальной изоляции, обращают внимание правозащитники.

Пожилые люди с ограниченными возможностями зачастую не имеют доступа к медицинскому обслуживанию, ориентированному на инвалидов. Отсутствие такой поддержки усугубляется тем фактом, что многие молодые родственники, которые раньше занимались уходом, уехали или пошли в армию.

Рекомендации Amnesty International для Украины и России

Среди различных предложений для улучшения ситуации для пожилых людей правозащитники указали, что украинские власти при поддержке международных партнеров должны систематизировать данные о людях в приютах с разбивкой по возрасту и заболеваниям, нормативно закрепить стандарты требований к доступности убежищ для пожилых людей и инвалидов и обеспечить их исполнение местными властями. Правозащитники также предлагают рассмотреть вариант приоритетной выплаты компенсаций этой категории граждан за потерю домов.

Обращаясь к российскому руководству, AI призвали прекратить войну, атаки на гражданское население и обеспечить доступ гуманитарной помощи в оккупированные районы. Кроме того, оккупационные власти должны ввести механизм поиска контактов для пожилых людей с различными когнитивными заболеваниями, например, деменцией, чтобы их могли найти разлученные в результате войны родственники, говорится в докладе.

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