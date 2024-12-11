Споры о репатриации сирийцев: Шольц призвал к сдержанности

Первоочередная задача - обеспечить людям в Сирии безопасное проживание, подчеркнул канцлер ФРГ на фоне разгоревшейся в Германии дискуссии о возвращении сирийских беженцев на родину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал к сдержанности в дебатах о возможной репатриации сирийцев из Германии. "Теперь наша задача - позаботиться о том, чтобы не упустить шанс для создания там безопасной среды, для зарождения демократии и для обеспечения возможности людям разных религий нормально жить вместе", - сказал Шольц о ситуации в Сирии во вторник, 10 декабря, в эфире телеканала ARD.

"Возможно, если все пойдет хорошо, многие сами скажут, что теперь они хотят участвовать в восстановлении своей страны", - пояснил канцлер Германии, комментируя дискуссии о возвращении сирийских беженцев на родину после падения режима Башара Асада. Однако на данный момент ситуация в Сирии остается "очень и очень опасной", напомнил он.

Шольц обсудил ситуацию в Сирии с Эрдоганом

Вечером 10 декабря Олаф Шольц обсудил ситуацию в Сирии в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Они были единодушны во мнении, что падение диктаторского режима Асада - это очень хорошее событие", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт (Steffen Hebestreit). Теперь важно сделать Сирию безопасным домом для всех сирийцев, независимо от их этнической или религиозной принадлежности, для этого необходимо также сохранить территориальную целостность страны и суверенитет, отметил чиновник.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) также провела телефонный разговор с Эрдоганом. По его итогам она объявила, что в начале следующей недели планирует визит в Турцию, чтобы обсудить будущее Сирии. Фон дер Ляйен подчеркнула, что территориальная целостность Сирии должна быть сохранена, а меньшинства - защищены.

Дебаты о возвращении сирийских беженцев на родину

На следующий день после свержения в Сирии режима Башара Асада в Германии началось обсуждение перспектив возвращения на родину находящихся в стране сирийских беженцев. Уже 9 декабря миграционные власти ФРГ приняли решение временно приостановить рассмотрение заявок на предоставление убежища гражданам Сирии.

Зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан (Jens Spahn) предложил выплачивать 1000 евро стартового капитала тем сирийцам, кто добровольно решит вернуться. Однако министр внутренних дел ФРГ, социал-демократка Нэнси Фезер (Nancy Faeser) считает, что ситуация в Сирии быстро меняется и пока совершенно непредсказуема, а потому "несерьезно", по ее словам, "заниматься такими спекуляциями".