Рождественскую елку канцлера Шольца украшает скромность

Рождественское дерево для ведомства федерального канцлера соответствует канонам скромности и экологичности. На торжественном церемонии Олаф Шольц говорил не только о празднике.

Рождественский сезон в Германии можно считать официально открытым - и не только потому, что в конце ноября во многих немецких городах начали работу рождественские базары. В среду вечером, 27 ноября, у ведомства федерального канцлера в Берлине установили рождественскую ель. 40-летнее дерево высотой около восьми метров сюда доставили из леса Фюрстенвальде к юго-востоку от Берлина, как сообщает информационное агентство dpa.

Украшена елка довольно скромно: на ней нет ничего, кроме естественных шишек и 24 светодиодных гирлянд. Торжественное открытие рождественской елки прошло в присутствии самого Олафа Шольца (Olaf Scholz) и сопровождалось традиционным выступлением детского хора из берлинской начальной школы имени братьев Гримм.

Рождественская ель у ведомства федерального канцлера в Берлине почти на 10 метров короче, чем в прошлом году Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Канцлер ФРГ о Рождестве и далеко не праздничных событиях

Однако в своей речи Олаф Шольц говорил не только о празднике. "Время, ознаменованное этим деревом, Рождество, это время, которое трогает наши сердца, это время, когда мы размышляем обо всем, что сейчас происходит в мире. Среди этих событий много тех, что тяготят нас. В Европе идет большая война. Никто не может это игнорировать. Когда мы думаем о Ближнем Востоке, то понимаем, что там тоже происходят ужасные вещи. Вот почему важно, чтобы мы вместе подумали о возможности мира и лучшей жизни", - отметил в своем выступлении канцлер ФРГ.

Олаф Шольц произносит речь на открытии рождественской ели у ведомства канцлера ФРГ Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Предпраздничное настроение в ведомстве федерального канцлера также омрачают правительственный кризис в Германии и необходимость досрочных выборов в бундестаг.

Ель из Бранденбурга - с оглядкой на экологию

Рождественское дерево и в этом году было предоставлено федеральному канцлеру Объединением немецких ассоциаций владельцев леса (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, AGDW), которое поднимает проблемы, касающиеся частных, муниципальных и корпоративных лесов в Германии, в политических, экономических и научных кругах.

По соображениям регионализации и устойчивости рождественская елка для администрации главы правительства должна быть родом из Бранденбурга. Дерево было выращено в экологическом лесном хозяйстве. В прошлом году здание украшала ель из городского леса Эберсвальде.