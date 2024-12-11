Шольц призвал немецкие компании инвестировать в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), открывая в среду, 11 декабря, немецко-украинский экономический форум в Берлине, призвал немецкие компании больше инвестировать в Украину. "Если вы инвестируете в Украину сегодня и в ближайшие годы, то вы инвестируете в будущего члена ЕС", - сказал Шольц, добавив, что в оборонной промышленности между Германией и Украиной уже появились первые совместные предприятия. "Я думаю, что это должно динамично продолжаться", - сказал Шольц.

По словам канцлера, после войны Европа увидит темпы экономического роста и возможности для развития в Украине, "которые раньше встречались только в странах Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к ЕС за последние два десятилетия". Немецкая экономика сыграла большую роль в этих историях успеха и получила от них выгоду, продолжил Шольц. "Мне бы хотелось чего-то подобного и в отношении Украины", - заключил канцлер.

Всего, по его словам, в Украине действуют около 2000 немецких компаний. "Многие из них планируют дополнительные инвестиции. Вы помогаете восстановить страну", - заявил Шольц. Канцлер подчеркнул, что Украине еще предстоит пройти путь до вступления в ЕС. Однако этот процесс создает "уверенность в том, что Украина не только культурно и политически относится к Европе, но и станет государством-членом ЕС - со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями".

Германия продолжает помогать Украине

В ходе выступления Шольц объявил о выделении дополнительной "зимней" помощи Украине в размере 70 млн евро - для поддержания работы небольших теплоэлектростанций, котелен, генераторов и солнечных систем на фоне российских ударов по гражданской энергетической инфраструктуре.

Германия уже поставила Украине пять ПВО-систем IRIS-T SLM , три системы Patriot и более 50 ЗСУ Gepard для защиты Украины от российских атак, подчеркнул Шольц. "К концу года будет добавлена ​​шестая система IRIS-T SLM , дополнительные пусковые установки для Patriot и дополнительный Gepard. И это продолжится в следующем году", - подчеркнул Шольц.