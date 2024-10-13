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WP: ЕС вместо поставок оружия инвестирует в ВПК Украины

Алексей Волошинов
13 октября 2024 г.

Европейский Союз инвестирует в оборонную промышленность в Украине, чтобы компенсировать потребность Киева в оружии для отражения российской агрессии, пишет The Washington Post.

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Подготовка украинского БПЛА Лелека-100 к запуску, Донецкая область (фото из архива)
Подготовка украинского БПЛА Лелека-100 к запуску, Донецкая область (фото из архива)Фото: Jose Colon/Anadolu/picture alliance

Недавнее решение Европейского Союза о выделении Украине 440 млн долларов на поддержку оборонной промышленности "знаменует собой значительный сдвиг в подходе блока к войне" России против Украины и "подчеркивает недостатки оборонного сектора ЕС в производстве оружия и боеприпасов", пишет издание The Washington Post (WP) в воскресенье, 13 октября.

В беседе с журналистами неназванный европейский дипломат заявил, что Европа "не в состоянии производить оружие, которое нужно Украине", и самый простой способ восполнить дефицит - "сделать его самим". Более широкий смысл подобных инвестиций заключается также "в постепенной интеграции Украины в западные цепочки поставок оборонной промышленности", сказал в беседе с WP глава брюссельского отделения Германского фонда Маршалла Ян Лессер. В то же время, он признал, что инвестиции в оборонную промышленность Киева "не заменят широкомасштабных поставок оружия западного производства в Украину".

Отмечается, что деньги на развитие украинского ВПК будут получены от прибыли с замороженных российских активов на Западе. Еще часть суммы выделит правительство Дании.

Украина в разы нарастила оборонную промышленность

С начала российского вторжения Украина утроило производство вооружений до конца 2023 года, а затем удвоила этот показатель за первые восемь месяцев 2024-го, пишет WP со ссылкой на слова премьер-министра страны Дениса Шмыгаля на Международном форуме оборонных индустрий в начале октября.

В 2024 году на развитие оружейной промышленности в Украине, по словам министра обороны страны Рустема Умерова, было выделено около 4 млрд долларов. Однако, по словам министра экономики Юлии Свириденко, оборонный сектор способен за год произвести оружия на сумму около 10-12 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что за 2024-й страна планирует произвести около 1,5 млн беспилотников.

Инвестиции в украинский ВПК могут позволить Киеву наносить удары вглубь территории России

Источник WP в европейской дипломатии подчеркнул, что выделенные средства пойдут на производство ракет, беспилотников и другого дальнобойного оружия. Таким образом, Киев сможет обойти установленные некоторыми его союзниками ограничения на нанесение ударов вглубь территории России западным оружием.

Кроме того, в конце августа 2024 года Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала и успешно испытала свою первую боллистическую ракету. Месяцев ранее он же говорил, что Киев "постепенно приближается к возможности применять собственные ракеты, а не только полагаться на поставки от партнеров".

 

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