Дальнобойная ракетная программа Украины: что о ней известно

Украина работает над производством собственных дальнобойных ракет. Обзор DW о том, каких успехов добился Киев и каковы перспективы у "Паляниця", "Нептуна" и у других проектов.

Ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по всей территории Украины Россия применяет с начала полномасштабной войны против этого государства. Дать симметричный ответ ракетами собственного производства Киев до сих пор не может, а ракеты, которые предоставляют партнеры Украины, имеют ограничения. Они касаются дальности полета и условий по использованию этих ракет для нанесения ударов по целям на территории РФ. На пресс-конференции в Киеве 27 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании первой отечественной баллистической ракеты. Деталей о том, что это за ракета, он, однако, не привел.

Пока главным средством для нанесения ударов по целям вглубь российской территории остаются дроны. Но по сравнению с ракетами они имеют меньшую разрушительную силу. Чтобы изменить ситуацию и уменьшить зависимость от поставок ракет со стороны партнеров, Киев работает над собственной ракетной программой.

Летающая "Паляниця"

"Россиянам будет очень трудно, трудно даже произнести, что именно прилетело, трудно противостоять, но легко понять, за что", - иронизировал президент Владимир Зеленский, анонсируя в День независимости Украины появление новой дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця". Это слово - название украинского хлеба - используют как юмористический способ различать украинцев и россиян: подавляющему большинству последних сложно произнести правильно то, что звучит примерно как "паляныця". Глава государства подчеркнул, что уже "состоялось первое и успешное боевое применение" "Паляниця". "Это - наш новый метод возмездия агрессору. Враг был поражен", - заявил Зеленский.

Президент Украины Зеленский на пресс-конференции в Киеве 27 августа, на которой сообщил об испытаниях "Паляниця" Фото: Klymenko Oleksandr/Ukrinform/abaca/picture alliance

Как уточнил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, объект врага, который поразила " Паляниця", находится на временно оккупированной территории. "Это и дрон, и ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения", - пояснил чиновник, подчеркнув, что "ракет-дронов будет становиться больше". В интервью DW Камышин отметил, что " Паляниця" была спроектирована и производится полностью в Украине. "Хотя некоторые компоненты зарубежные", - добавил он.

На платформе United24, где опубликовано видео о "Паляниця" , указывается, что это оружие создано за полтора года украинскими специалистами, "работавшими без выходных". " Паляниця" имеет турбореактивный двигатель, запускается с наземной платформы, оборудована несколькими системами наведения. Первоочередной целью "Паляниця" называются объекты, с которых Россия обстреливает Украину. В частности, около 20 российских аэродромов. Наиболее дальние из них указаны в том же видео: "Саваслейка" в Нижегородской области, до которого от госграницы Украины около 700 километров, в Пскове и главная база стратегической авиации РФ "Энгельс", которые расположены на расстоянии более 600 километров от госграницы и линии фронта соответственно. Как отметили в United24, стоимость ракеты-дрона "намного ниже аналогов", при этом в дальнейшем ожидается удешевление и масштабирование производства. Вся остальная информация - засекречена.

Из-за отсутствия данных пока оценить эффективность "Паляниця" невозможно, констатирует директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. "Дальность полета - пока единственный параметр, который позволяет оценивать образец вооружения. Но гораздо важнее не дальность, а вес боевой части и точность попадания. Именно они определяют эффективность. Ведь если не попасть в цель или если взрывчатая часть имеет малую мощность, то смысл такой разработки невелик", - сказал он в разговоре с DW.

"Паляниця" является беспилотником с турбореактивным двигателем, и поэтому, по словам Згурца, имеет гораздо более высокую скорость по сравнению с дронами, оснащенными двигателями внутреннего сгорания. "Для того, чтобы ракета стала ракетой, на ней должен быть установлен ракетный двигатель. Поэтому название "ракета-дрон" - это, скорее, информационно-пропагандистский шаг, чтобы выделить это оружие среди других. Но фактически такое оружие, как " Паляниця", уже существует. В частности, британские Banshee Jet 80+, которые передавались ВСУ", - объясняет эксперт.

Морской и наземный "Нептуны"

В разговоре с DW Згурец отметил и другие достижения ракетной программы Украины последних лет. "Можно выделить линейку средств противотанкового вооружения, в частности ракеты "Стугна", "Корсар", которые используются серийно, а также крылатую ракету Р-360 "Нептун", - говорит он. Эта разработка киевского КБ "Луч" принята на вооружение ВСУ в 2020 году вместе с береговым ракетным комплексом РК-360МЦ, предназначенным для обнаружения и поражения вражеских судов различных классов. Ракета имеет боевую часть массой 150 килограммов и дальность действия до 300 километров.

Крейсер "Москва" в проливе Босфор в сентябре 2014 года, был потоплен "Нептунами" в Черном море в апреле 2022 года Фото: Can Merey/dpa/picture alliance

Впервые в бою "Нептун" был использован в начале апреля 2022 года против российского фрегата "Адмирал Эссен". Как рассказал в интервью изданию "Украинская правда" командующий ВМСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, тогда ракета разорвалась вблизи борта корабля. Были убиты несколько членов экипажа и повреждены важные системы вооружения фрегата. А 13 апреля 2022 года произошло одно из самых знаковых событий украино-российской войны - двумя противокорабельными ракетами "Нептун" был потоплен российский крейсер "Москва", стоимостью около 750 миллионов долларов.

Украинские конструкторы не остановились на достигнутом. В 2023 году стало известно о модификации ракеты "Нептун" для поражения не только кораблей, но и наземных целей. Как рассказал американскому изданию The War Zone неназванный представитель украинского Минобороны, ракета получила новую систему наведения, а запускается она с той же установки, что и противокорабельный вариант. Дальность модифицированного "Нептуна" около 400 километров, боевая часть - 350 килограммов, что на 200 килограммов больше, чем у противокорабельной версии, сообщил тогда чиновник. Известно, что украинские военные уже неоднократно использовали модифицированные "Нептуны". В частности, в сентябре 2023 года ими были нанесены удары по российскому зенитному комплексу С-400 и аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. В мае 2024 года "Нептунами" был поражен нефтяной терминал в Краснодарском крае.

Новые разработки ракетной программы Украины

По некоторым данным, для ударов вглубь РФ после начала полномасштабной российской агрессии Украина в 2023 году использовала ракеты от системы ПВО С-200, переделанные для поражения наземных целей. Официально Киев не подтверждал эту информацию, однако издание "ВВС Украина" со ссылкой на правительственного чиновника сообщило, что такая работа велась: "В существующих условиях приходится выкручиваться. Придумали с этими С-200, вроде, пока неплохо получается". Официально ЗРК С-200 в Украине был снят с вооружения в 2013 году.

Украина также использовала модернизированные советские разведывательные дроны Ту-141 "Стриж". Этот беспилотник имеет турбореактивный двигатель и способен развивать скорость около тысячи километров в час. Как сообщало Главное управление разведки, в 2023 году благодаря этим дронам удалось повредить российские самолеты Ту-95 в "Энгельсе", что в 600 километрах от линии фронта. Впрочем, уже длительное время о применении Украиной С-200 и "Стрижей" не сообщалось.

Между тем, по заявлениям украинских властей, продолжается разработка новых ракет. "Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и, хотя это трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на поставки ракет от партнеров. Украина должна со временем выйти на максимальную оборонную самостоятельность", - заверил Владимир Зеленский в конце июля.

Президент еще в 2023 году заявлял, что Украина успешно применила дальнобойное оружие собственного производства на расстоянии 700 километров. В том же году советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял о наличии "экспериментальных образцов" ракетного вооружения, которое может поражать цели на расстоянии 750-1000 километров. О работе над ракетой с дальностью более тысячи километров сообщал и экс-министр обороны Украины Алексей Резников.

О каких ракетах тогда шла речь и выпускаются ли они сейчас, неизвестно. Минобороны отказалось комментировать запрос DW по ракетной программе, сославшись на секретность, но сообщило, что ракетная программа финансируется из госбюджета.

"Сапсан", "Коралл" и проектный "Коршун-2"

Для нужд ВСУ Украина еще с 2006 года разрабатывает баллистическую ракету "Сапсан" с диаметром корпуса 0,9 метра и дальностью полета 500 километров, и экспортный вариант "Гром-2" с диаметром 0,6 метра и дальностью 280 километров. "Некоторые элементы этого оперативного ракетного комплекса уже показывали на парадах. Даже испытали некоторые элементы. Во время службы в 2014 году я отвечал за "Сапсан", - поделился с DW генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко. - Но, к сожалению, тогда министр обороны Михаил Ежель съездил в командировку в Россию, вернулся оттуда и закрыл программу". Впоследствии финансировать разработку "Гром-2" была готова Саудовская Аравия. "Но из-за агентов Кремля все сорвалось", - сетует Романенко. С началом полномасштабной войны разработка "Сапсана" публично не комментировалась, хотя Москва уже несколько раз заявляла о "сбивании" украинских ракет "Гром-2".

Также за несколько лет до полномасштабного вторжения был представлен прототип крылатой ракеты "Коршун-2" на базе советской Х-55. "Кроме рекламных материалов, я не видел подтверждений продолжения этого проекта. Возможно, он продвигается, но я не вижу смысла. Ведь мы уже имеем одну крылатую ракету "Нептун". Поэтому лучше максимально ускорить создание "Сапсана", - считает директор Defense Express Сергей Згурец.

У Украины также есть проекты зенитных ракетных комплексов. В 2023 году министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщал об активизации работ в этом направлении. "По двум проектам прошли первые летные испытания. Оба успешные. До готовности еще далеко, но мы делаем все для ускорения работы", - написал он тогда в Telegram, прикрепив к сообщению изображение ракеты "Коралл", которую КБ "Луч" разрабатывается еще с 2016 года.

Финансирование ракетной программы и доступ к технологиям

В разговоре с DW министр Камышин отметил, что ускорению производства ракет Украине мешает только недостаток финансирования. Впрочем, военный консультант Згурец убежден, что остается открытым вопрос и доступа к технологиям. "Советский потенциал важен, но для создания ракет Украина должна совместить опыт прошлого с решениями современности. Надо использовать наше партнерство с ведущими американскими компаниями, чтобы улучшить отечественные разработки за счет систем наведения американских ракет и, возможно, иметь доступ к энергетическому твердому топливу, которое используется в ATACMS или других ракетах", - подчеркнул эксперт. Кроме того, по словам Згурца, можно искать новые формы взаимодействия и кооперации с Польшей, которая пытается пройти путь создания ракет в сотрудничестве с Южной Кореей.

По мнению бывшего офицера военной разведки Великобритании, эксперта университета Портсмута Фрэнка Ледвиджа, Украина сейчас в состоянии производить достаточное количество ракет для войны с Россией. "Не стоит недооценивать украинцев в вопросе технологий. До войны страна входила в топ-10 мировых космических держав, потому что у нее достаточно экспертизы в строительстве ракет. Самая любимая ракета Илона Маска, кроме его собственных, "Зенит". Эта ракета сделана в Украине", - отметил Ледвидж.

Собеседники DW отмечают, что в условиях войны Украине нужно производить ежегодно как минимум несколько сотен баллистических и крылатых ракет. "Основная масса ракет нам нужна дальностью до 800 километров. Нам также нужно уничтожать объекты российской оборонной промышленности, которые расположены преимущественно в 1500 километров от нас. Поэтому нам нужны ракеты, которые способны преодолевать и это расстояние", - ставит задачу перед ВСУ в разговоре с DW старший научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Дроны на передовой под Харьковом To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video