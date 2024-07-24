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Зеленский объявил об успехах украинской ракетной программы

Ольга Лебедева
24 июля 2024 г.

Украина приближается к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на поставки партнеров, заявил президент Зеленский. Необходимо поражать российские силы "по всей доступной глубине", добавил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах в разработке и производстве в стране собственных дальнобойных ракет. "Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это тяжелая задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров", - заявил он в вечернем видеообращении во вторник, 23 июля.

Зеленский: необходимо обеспечивать поражение позиций РФ "по всей глубине"

По словам Зеленского, Украина параллельно с получением помощи от партнеров ищет свои решения, чтобы "всеми методами и всеми силами обеспечивать постоянное эффективное поражение российских войск, их логистику, их значимые позиции не только на фронте непосредственно, но и по всей доступной глубине".

Задачей при этом является "максимальная оборонная самостоятельность", поскольку это позволит "легче находить действенных союзников и реализовать свои интересы", добавил украинский президент.

Ряд западных партнеров Украины разрешили ей использовать поставляемое ими оружие для ударов по территории РФ, но с оговорками. Вместе с тем Украина неоднократно заявляла о задержках необходимых поставок вооружений. Кроме того, Германия отказывается передать Киеву дальнобойные ракеты TAURUS, которые он запрашивает.

 

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