Зеленский объявил об успехах украинской ракетной программы

Зеленский объявил об успехах украинской ракетной программы24 июля 2024 г.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах в разработке и производстве в стране собственных дальнобойных ракет. "Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это тяжелая задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров", - заявил он в вечернем видеообращении во вторник, 23 июля.
Зеленский: необходимо обеспечивать поражение позиций РФ "по всей глубине"
По словам Зеленского, Украина параллельно с получением помощи от партнеров ищет свои решения, чтобы "всеми методами и всеми силами обеспечивать постоянное эффективное поражение российских войск, их логистику, их значимые позиции не только на фронте непосредственно, но и по всей доступной глубине".
Задачей при этом является "максимальная оборонная самостоятельность", поскольку это позволит "легче находить действенных союзников и реализовать свои интересы", добавил украинский президент.
Ряд западных партнеров Украины разрешили ей использовать поставляемое ими оружие для ударов по территории РФ, но с оговорками. Вместе с тем Украина неоднократно заявляла о задержках необходимых поставок вооружений. Кроме того, Германия отказывается передать Киеву дальнобойные ракеты TAURUS, которые он запрашивает.