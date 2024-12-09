  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
Экономика и бизнесГермания

Шольц пообещал поддержку сталелитейной промышленности

Даниил Сотников
9 декабря 2024 г.

На встрече с представителями сталелитейной промышленности канцлер ФРГ пообещал помочь отрасли. Оппозиция назвала его обещания бесполезными.

https://p.dw.com/p/4nwLz
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с представителями сталелитейной промышленности в Берлине, 9 декабря 2024 года
Олаф Шольц на встрече с представителями сталелитейной промышленности в БерлинеФото: Liesa Johannssen/REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) на встрече с представителями сталелитейной промышленности в понедельник, 9 декабря, пообещал оказать поддержку находящейся в трудном положении отрасли. Оппозиция назвала выступление Шольца "бесполезным предвыборным маневром".

В ходе переговоров в Берлине с лидерами профсоюзов и руководителями крупных сталелитейных компаний, таких как Thyssenkrupp Steel Europe, Salzgitter и Arcelor Mittal, Шольц пообещал добиваться конкурентоспособных цен на энергоносители, справедливых международных условий и сохранения рабочих мест в Германии. "Немецкая сталелитейная промышленность незаменима для нашей страны", - приводит слова Шольца агентство AFP.

Канцлер вновь заявил, что хочет законодательно ограничить стоимость транспортировки электроэнергии до трех центов за киловатт-час. В оппозиционном блоке ХДС/ХСС напомнили, что Шольц обещал ограничить цены во время предвыборной кампании, но не сделал этого.

Как указывает агентство dpa, для реализации планов Шольцу после распада коалиции необходима поддержка оппозиции, которая уже отвергла его идею снизить плату за сетевые услуги.

Проблемы в отрасли

Германия - крупнейший производитель стали в ЕС. Основными заказчиками выступают строительная отрасль, автомобиле- и машиностроение. По официальным данным, в сталелитейной промышленности заняты около 71 000 человек, пишет dpa.

В ноябре Thyssenkrupp Steel объявила, что количество рабочих мест в секторе в течение шести лет сократится на 11-16 тысяч

"Сталелитейная промышленность Германии находится под серьезной угрозой из-за недобросовестной конкуренции на мировых рынках", - заявил президент Ассоциации сталелитейной промышленности Гуннар Грёблер (Gunnar Groebler). "Поэтому срочно необходима эффективная защита внешней торговли, чтобы положить конец субсидируемому государством экспорту из третьих стран", - заключил он, призвав провести европейский саммит по стали.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Bundeskanzler Olaf Scholz

Почему распалась "светофорная коалиция" в Германии

Почему распалась "светофорная коалиция" в Германии

Канцлер Шольц уволил главу Минфина Линднера. Политические разногласия не удалось преодолеть после трех лет конфликтов между участниками коалиции, которые по многим вопросам придерживаются противоположных взглядов.
Политика8 ноября 2024 г.14 фото
external

Германия в ожидании выборов - что говорят молодые немцы о крахе коалиции | Европа в фокусе

Германия в ожидании выборов - что говорят молодые немцы о крахе коалиции | Европа в фокусе

Германия готовится к выборам в бундестаг. Российская война в Украине и связанные с ней дополнительные расходы стали одной из основных причин бюджетных проблем Германии. У канцлера Олафа Шольца и министра финансов ФРГ Кристиана Линднера были разные представления о том, как решать этот вопрос. Итог - правящая коалиция распалась. И уже в феврале в Германии пройдут досрочные выборы.
Политика14 ноября 2024 г.26:00 мин.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

Распад правящей коалиции в Германии: что дальше?

Распад правящей коалиции в Германии: что дальше?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил 6 ноября о развале правящей коалиции. В январе бундестаг рассмотрит вопрос о доверии правительству, после чего 23 февраля в Германии пройдут досрочные выборы. Главное по теме - в досье DW.
Политика9 декабря 2024 г.
Показать еще