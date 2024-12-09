Шольц пообещал поддержку сталелитейной промышленности

На встрече с представителями сталелитейной промышленности канцлер ФРГ пообещал помочь отрасли. Оппозиция назвала его обещания бесполезными.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) на встрече с представителями сталелитейной промышленности в понедельник, 9 декабря, пообещал оказать поддержку находящейся в трудном положении отрасли. Оппозиция назвала выступление Шольца "бесполезным предвыборным маневром".

В ходе переговоров в Берлине с лидерами профсоюзов и руководителями крупных сталелитейных компаний, таких как Thyssenkrupp Steel Europe, Salzgitter и Arcelor Mittal, Шольц пообещал добиваться конкурентоспособных цен на энергоносители, справедливых международных условий и сохранения рабочих мест в Германии. "Немецкая сталелитейная промышленность незаменима для нашей страны", - приводит слова Шольца агентство AFP.

Канцлер вновь заявил, что хочет законодательно ограничить стоимость транспортировки электроэнергии до трех центов за киловатт-час. В оппозиционном блоке ХДС/ХСС напомнили, что Шольц обещал ограничить цены во время предвыборной кампании, но не сделал этого.

Как указывает агентство dpa, для реализации планов Шольцу после распада коалиции необходима поддержка оппозиции, которая уже отвергла его идею снизить плату за сетевые услуги.

Проблемы в отрасли

Германия - крупнейший производитель стали в ЕС. Основными заказчиками выступают строительная отрасль, автомобиле- и машиностроение. По официальным данным, в сталелитейной промышленности заняты около 71 000 человек, пишет dpa.

В ноябре Thyssenkrupp Steel объявила, что количество рабочих мест в секторе в течение шести лет сократится на 11-16 тысяч.

"Сталелитейная промышленность Германии находится под серьезной угрозой из-за недобросовестной конкуренции на мировых рынках", - заявил президент Ассоциации сталелитейной промышленности Гуннар Грёблер (Gunnar Groebler). "Поэтому срочно необходима эффективная защита внешней торговли, чтобы положить конец субсидируемому государством экспорту из третьих стран", - заключил он, призвав провести европейский саммит по стали.