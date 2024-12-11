Шмыгаль обсудил с Шольцем возвращение беженцев в Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин выразил надежду на скорее возвращение украинских беженцев домой. Об этом он сказал в интервью RTL и ntv в среду, 11 декабря.

"Мы обсуждали с канцлером Шольцем, что мы абсолютно заинтересованы в возвращении в нашу страну всех украинцев, которые бежали в первые дни войны. Всех украинских беженцев горячо приветствуют в Украине, во время или после войны, мы ждем этих людей", - сказал Шмыгаль. По его словам, Киев уже обсудил с федеральным правительством Германии технические детали возвращения.

"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решения, чтобы как можно быстрее вернуть всех украинцев", - сказал премьер-министр Украины, не приведя подробностей обсуждений.

В Украине новое министерство займется возвращением беженцев

В начале декабря правительство Украины переименовало министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в министерство национального единства Украины. Его главой назначили Алексея Чернышова. Основной задачей ведомства будет работа по возвращению в Украину беженцев. По оценкам Чернышова, из Украины из-за войны уехали от 8 до 10 млн украинцев.

Как именно ведомство будет стимулировать украинцев возвращаться домой неизвестно. Народный депутат из провластной партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в сентябре рассказывала журналистам, что глава министерства "будет больше времени проводить за рубежом", и планируется создание офисов или филиалов в странах, где проживает наибольшее количество украинцев, в частности, в Польше и Германии. Опрошенные DW аналитики скептически оценили возможности нового ведомства.

Количество беженцев, желающих возвращаться в Украину постепенно уменьшается. Согласно опросу ООН, опубликованному весной 2024 года, их доля уменьшилась с 77 до 65 процентов по сравнению с 2023 годом. В Германии находится около 1,18 миллиона украинских беженцев.