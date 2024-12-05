Вернуть беженцев. Какие цели у министерства единства Украины

В Украине заработает министерство национального единства. Одной из его задач станет возвращение украинских беженцев домой. Реально ли это и что говорят эксперты о целях новой структуры?

Верховная рада Украины 3 декабря 2024 года назначила Алексея Чернышова вице-премьером Украины и главой нового министерства национального единства Украины. Чернышов - опытный госслужащий, который уже работал в правительстве министром развития общин и территорий Украины в 2020-2022 годах, а до этого - председателем Киевской областной государственной администрации. До сих пор он был председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Создание нового министерства, которое бы отвечало за стимулирование возвращения украинцев из-за рубежа, является одним из пунктов внутреннего "плана стойкости", представленного президентом Украины Владимиром Зеленским. "Будет заниматься делами глобального многомиллионного украинского сообщества - не среди других дел, а целенаправленно", - подчеркнул Зеленский. Что будет делать новое ведомство и что нужно для возвращения украинцев, выясняла DW.

Как вернуть украинцев домой - задача министерства единства

Перед назначением Чернышова, которое поддержали 237 нардепов, его кандидатуру в парламенте представил глава правительства Денис Шмыгаль, а затем выступил сам Чернышов. "Без единства не может быть необходимых результатов плана победы. Миллионы украинцев сегодня находятся за границей. Они находятся вынужденно, потому что оказались в уникальной для себя ситуации. Никто сегодня не скажет точную цифру (украинцев за границей. - Ред.). Эта цифра - восемь, девять, а возможно и десять миллионов украинцев", - сказал Чернышов во время выступления с трибуны парламента.

Украинские беженцы, прибывшие в Ганновер на эвакуационном поезде (март 2022 года) Фото: Ole Spata/dpa/picture alliance

По его словам, нужно "объединить не только тех, кто в Украине, но и за ее пределами". При этом Чернышов заверил, что новое ведомство образуется путем реорганизации существующего министерства реинтеграции и дополнительных министерств не будет создано.

В тот же день кабинет министров переименовал министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в министерство национального единства Украины. "Это институциональное усиление поможет сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции. Создание министерства национального единства также будет способствовать формированию стратегии относительно того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину", - написал Шмыгаль в Telegram. По его словам, Чернышов уже в ближайшее время должен представить четкий план развития министерства, команду и основные задачи.

Впрочем, пока остается неизвестным, как новое министерство будет стимулировать украинских беженцев вернуться домой. DW обратились с запросами в МИД, Офис президента, кабинет министров и самого Чернышова с просьбой рассказать детали о работе нового министерства, но ни одна из пресс-служб не смогла ответить.

Нардеп из провластной "Слуги народа" Евгения Кравчук в сентябре рассказывала журналистам, что глава министерства "будет больше времени проводить за рубежом", и планируется создание офисов или филиалов в странах, где проживает наибольшее количество украинцев, в частности, в Польше и Германии.

Все меньше украинцев хотят вернуться

Как сообщили в МИД Украины в ответе на запрос DW, сейчас за рубежом находятся 7,7 миллиона украинцев, из которых 5,3 миллиона в ЕС. Беженцами считаются, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, почти 6,8 миллиона украинцев, которые разбросаны по всему миру, большинство из которых нашли убежище в Европе.

При этом количество желающих возвращаться обратно в Украину постепенно уменьшается. Согласно опросу ООН, опубликованному весной 2024-го, количество беженцев, которые планируют или надеются вернуться в Украину, уменьшилось по сравнению с 2023 годом с 77 до 65 процентов. Например, в Германии, где сейчас находится 1,18 миллиона украинских беженцев, еще полтора года назад большинство заявляло о намерении вернуться в Украину. "Сейчас в 65 процентов случаев говорят: Мы остаемся здесь. Мы обустраиваемся", - сообщил в конце ноября глава берлинского земельного ведомства по делам беженцев Марк Зайберт (Mark Seibert).

Указатель перед общежитием для беженцев в Штутгарте Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

По расчетам Центра экономической стратегии CES, за пределами Украины, по разным сценариям, могут остаться от 1,4 млн до 2,3 миллиона украинцев. "Со временем количество людей, которые хотят вернуться, снижается. Частично это можно объяснить тем, что те, кто хотел вернуться, они уже вернулись. Те же, кто остаются за рубежом формируют связи, находят работу, знакомства, им комфортнее жить уже там. Поэтому чем дольше продлится война, тем больше людей адаптируются за рубежом и не будут возвращаться", - объясняет в разговоре с DW эксперт CES Дарья Михайлишина.

Для возвращения нужна безопасность

Опрошенные DW эксперты называют главным фактором, который может влиять на решение людей вернуться в Украину - безопасность. "Пока нет определенности с безопасностью, человек за рубежом не может ничего планировать. Его горизонт планирования сводится к тому, что сделать, чтобы сохранить социальные выплаты, работу, квартиру", - объясняет DW доктор социологических наук Александр Шульга.

Временный городок для размещения беженцев в Берлине Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Кроме безопасности, по его словам, для людей важным является вопрос условий жизни, жилья и работы. "Сейчас есть негативный информационный фон по продвижению российских войск в Донбассе, отключение электричества", - говорит он.

Решить все эти проблемы невозможно, только создав одно министерство, указывают эксперты. "Само по себе ведомство не может ничего сделать без обеспечения этих базовых потребностей - безопасности, условий жизни, рабочих мест. Оно не может остановить войну или восстановить энергетику. Поэтому ведомство будет вести коммуникацию и системную работу с теми, кто выехал за границу, держать с ними связь и разъяснять, какая ситуация, какие возможности, что предлагает Украина", - отмечает Шульга. Таким образом, убежден он, власть пытается найти решение, как отвечать на экзистенциальный вызов - отток человеческого капитала и старение нации.

"Ничего не изменится": эксперты о министерстве

Михайлишина более критична, указывая на риск того, что министерство единства будет дублировать функции других министерств. "Разными аспектами проблемы возвращения беженцев занимаются и другие министерства, поэтому вероятно, будет дублироваться работа уже существующих органов", - предупреждает она.

В свою очередь аналитик междисциплинарной экспертной группы по разработке стратегического видения Украины "Несторовская группа" Евгений Глибовицкий убежден, что создание нового министерства принципиально ничего не изменит в функционировании государственного управления. "Эффективно или не эффективно создание нового министерства, это скорее вопрос политического дискурса. Кто-то будет считать, что да, кто-то будет считать, что нет. Но, по моему мнению, принципиально ничего не изменится", - уверен он.

В то же время открытым остается вопрос финансирования нового ведомства. Госбюджет-2025 предусматривает более 1,4 миллиарда гривен на финансирование программ министерства реинтеграции, на базе которого создается министерство национального единства. Эти программы сосредоточены на внутренне перемещенных лицах (ВПЛ). Но отныне министерство единства будет заниматься еще и вопросами украинцев за рубежом. Поэтому очевидно, что его финансирование должны или увеличить, или сократить программы для ВПЛ.