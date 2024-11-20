"План стойкости" от Зеленского. Как его восприняли в Украине

Президент Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой план "стойкости Украины". О чем конкретно в нем идет речь и как его оценивают представители оппозиции и эксперты?

После представления "плана победы" президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде во вторник, 19 ноября, другой план - "стойкости Украины". "Украинская стойкость на этой линии - от Купянска до Покровска и далее до Запорожья - может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения этой войны. (…) В решающие моменты, а они будут в следующем году, мы не должны допустить, чтобы кто-то в мире усомнился в стойкости всего нашего государства", - начал Зеленский презентацию своего плана в Верховной раде. На нынешнем этапе войны решается, кто дожмет, "мы врага или враг нас", добавил президент.

Что предлагает "план стойкости"?

Представленный "план стойкости" состоит из десяти пунктов. Первый - "единство", которое, по словам Зеленского, должно быть как внутри страны, так и извне. В этом контексте президент сообщил, что ключевые принципы преобразования Украины и необходимые решения для ее евроинтеграции будут указаны в приложении к первому пункту плана. Кроме того, речь идет об "информационной консолидации" и невозможности выборов во время войны. "Никто в мире не требовал и не требует выборов в Украине (…) Сначала Украина нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы", - резюмировал президент.

Второй пункт - "фронт" - предусматривает изменение подходов в управлении ВСУ и назначение военного омбудсмена для решения проблем в армии. "Мы должны постепенно переходить к формированию армии преимущественно за счет контрактов, а не мобилизации", - сказал Зеленский, отметив, что снижение мобилизационного возраста не планируется.

Третий пункт - "оружие" - предполагает разработку и наращивание производства оружия. В этом году произведено 2,5 миллиона минометных выстрелов и артиллерийских снарядов, а в следующем году Украина планирует произвести минимум 30 тысяч дальнобойных дронов, пообещал Зеленский. Также поставлена задача сделать три тысячи крылатых ракет и ракет-дронов, добавил он. "Мы сделали еще длинные "Нептуны". Само название говорит о задачах, и уже есть первые попадания", - заметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency via Bestimage/IMAGO

Остальные шесть пунктов называются: "деньги", "энергетика", "безопасность", "общины", "человеческий капитал", культура", "политика героев". В них, в частности, речь идет о поддержке украинского предпринимательства и устранении теневой экономики, усилении безопасности госграницы Украины и модернизации стандартов укрытий, улучшении налоговых условий для прифронтовых территорий, внедрении множественного гражданства и ликвидации влияния Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), создание министерства объединения украинцев.

Говоря о "культуре", президент заявил о создании "культурного Рамштайна" и содействии в создании кафедр украинистики в иностранных университетах. Последний пункт плана - "политика героев" - предусматривает привлечение ветеранов войны в государственную службу, внедрение реабилитационных отделений в медицинских учреждениях в каждой общине в течение 2025 года и квартиры для ветеранов.

Зеленский подчеркнул, что "план стойкости" будет детализирован с участием гражданского общества, бизнеса, культурного сообщества, медийщиков и правозащитников. Полностью этот план будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года.

Порошенко: "План стойкости" трудно критиковать

После представления "плана стойкости" нардепы аплодировали президенту стоя. Хотя оппозиция неоднозначно комментировала план. "Соглашаюсь с важностью десяти пунктов и расставленными акцентами. Но точно встает вопрос ресурсов. Мы сейчас ищем помощи в демократическом мире, но не всегда разумно используем собственные возможности. Бесплатные (читайте за средства налогоплательщиков) завтраки в школах, раздача тысяч гривен всем украинцам…" Не уверен, что это правильные и просчитанные шаги", - написал в Facebook депутат из оппозиционной фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. По его словам, если "план стойкости" не будет воплощаться в жизнь, то ожидания общества обернутся разочарованием и падением доверия к власти.

Пятый президент Украины, а ныне нардеп крупнейшей в Верховной раде оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко не нашел причин для критики плана, но указал на отсутствие практических шагов по его реализации. "Это - конституционный документ. Его трудно критиковать, потому что там за все хорошее и против всего плохого. Глядя на бюджет 2025 года, я с грустью и удивлением увидел, что правительство перешло в оппозицию к президенту. Потому что ничего, что мы услышали в зале от президента, правительство не учло", - написал он в X.

Экс-президент Украины Петр Порошенко Фото: Kyodo/picture alliance

А вот его коллега по фракции нардеп Алексей Гончаренко был еще более критичным. "Мы видели столько планов, что уже немного утомительно. Работать с системами и планами нужно было раньше, это нужно было делать два-три года назад. А вообще лучше было бы начинать планировать, когда Зеленский пришел к власти. Нынешний план - снова бла-бла-бла. Ничего конкретного и понятного", - написал он в Telegram. При этом нардеп отдельно указал на ненужность министерства объединения и указал на "культурный Рамштайн". "Главное, что будет культурный Рамштайн. Что это? Может, будет Тиль Линдеман (лидер немецкой группы Рамштайн. - Ред.)?", - иронически спросил Гончаренко во время трансляции в Youtube.

Цель плана - коммуникация с обществом

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что "план стойкости" Зеленского является ответом на критику и замечания, которые были в октябре, когда был представлен Верховной раде "план победы". "Тот план является предложением нашим международным партнерам. Но возник вопрос, а где план для самого общества, что нужно делать в стране для борьбы с врагом. И власти правильно отреагировали, сообщив, что будут готовить такой план. Зеленский об этом сказал еще в конце октября", - сказал Фесенко в разговоре с DW.

"План стойкости", по словам политолога, следует понимать как политический и управленческий документ, а его цель - коммуникация с обществом. "Демонстрация обществу того, что власть знает, что делать, как будет двигаться, и не собирается капитулировать перед врагом", - говорит он.

В то же время Фесенко отметил, что план точно будут критиковать из-за отсутствия отдельного пункта - "борьба с коррупцией". "Большинство украинцев как раз коррупцию считают второй по значимости после войны проблемой. Возможно, мы увидим его в приложениях. Но пока этого нет", - подчеркнул политолог.

Большинство экономических пунктов плана - долгосрочные реформы

Возражений по озвученным предложениям в плане нет также у эксперта по вопросам экономики, финансов и налогов Сети защиты национальных интересов "ANTS" Ильи Несходовского, однако у него есть одно "но". "План оцениваю однозначно положительно. Уже очень давно говорят о необходимости уменьшить регуляции, больше вкладывать в оборонку, предоставить преимущество украинским предприятиям, поддержать украинскую экономику, страховании военных рисков", - говорит он в разговоре с DW. Только вот возникает вопрос, как все это реализовать, указывает Несходовский. "Например, национальный кэшбек отличный с точки зрения пиара, но совершенно никак не поддерживает украинского производителя. Потому что люди радикально не изменили свои потребительские предпочтения", - подчеркивает экономист.

Несходовский отмечает, что некоторые экономические аспекты плана можно воплотить достаточно быстро - в течение шести месяцев. "К примеру, изменить механизм закупок. А вот детенизация экономики - долгий процесс. Это нельзя решить, условно говоря, в течение года. Большинство в плане - это долгосрочные реформы, результат которых можно почувствовать года через два", - уверен экономист.