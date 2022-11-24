Блогера Некоглая выслали в Молдову после пародии на солдата

Гражданин Молдовы Николай Лебедев спародировал в Сети историю о солдате, отбросившем от себя две гранаты, находясь в окопе. Вскоре после этого суд принял решение о выдворении его из РФ "за нарушение правил пребывания".

Блогера Некоглая - гражданина Молдовы Николая Лебедева - депортировали из России на родину. Как сообщает в четверг, 24 ноября, информагентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, причиной этому стали "миграционные нарушения".

"Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда", - цитирует агентство своего собеседника.

Пародия Некоглая на российского солдата

В начале ноября Некоглай, имеющий в TikTok более девяти миллионов подписчиков, выложил в соцсеть ролик, где он в пародийной форме изобразил российского солдата, лежащего в окопе и отшвыривающего от себя падающие на него с беспилотника гранаты. За кадром звучал при этом ремикс песни "Rasputin" группы Boney M.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала , что напишет на него заявление в Генпрокуратуру и МВД РФ. Она назвала Некоглая "выродком тиктокером" и призвала возбудить против него уголовное дело в связи с "дискредитацией российской армии".

9 ноября Пресненский районный суд Москвы "за нарушение правил пребывания в РФ" принял решение оштрафовать блогера на 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения. 11 ноября Московский городской суд признал это решение законным.

Во время заседания по апелляции на решение суда, Некоглай, обритый налысо и со ссадинами на лице, плакал и просил быстрее его депортировать, пишут русскоязычные СМИ. "Я каюсь, мне очень стыдно", - сказал он при этом, назвав свой ролик "ошибкой".

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