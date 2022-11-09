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Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance
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Блогера Некоглая решили выслать из РФ за шуточный видеоролик

Анна Неверова
58 мин. назад

Некоглай выложил в соцсети TikTok пародию на видео с российским военным, который, лежа в окопе, отшвырнул от себя две гранаты, сброшенные с беспилотника.

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Пресненский районный суд Москвы в среду, 9 ноября, постановил оштрафовать на 5000 рублей блогера Некоглая (настоящее имя - Николай Лебедев), опубликовавшего пародию на видео с российским военным, и выслать его из России. Некоглай, который является гражданином Молдовы, признан виновным в  "нарушении правил пребывания" в РФ.

Два дня назад он опубликовал в соцсети TikTok пародию на ролик с российским военнослужащим, который, лежа в окопе, отшвырнул от себя две гранаты, сброшенные на него с беспилотника. Некоглай воспроизвел эти кадры под ремикс песни "Rasputin" группы Boney M.

Часть интернет-пользователей сочла пародию оскорбительной для военных Ф. Директор околоправительственной организации "Лига безопасности интернета" Екатерина Мизулина обвинила блогера в дискредитации российской армии. "Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Что переживают матери, сестры, братья, отцы, жены наших военнослужащих", - написала Мизулина в Telegram-канале. Она добавила, что ее организация обратилась в Генпрокуратуру и МВД России, потребовав проверить действия Некоглая на предмет дискредитации вооруженных сил РФ.

В свою очередь менеджер блогера Никита Артемчук пояснил интернет-изданию Gazeta.ru, что в песне "Rasputin" речь идет о "большом и сильном" человеке "с огнем в глазах", некогда жившем в России. "Перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебется. А образ его - это его имя, никак он не пытается оскорбить либо унизить кого-то", - заверил Артемчук.

Спустя сутки после заявления Мизулиной блогер Некоглай был задержан в районе Москва-Сити.

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Видео блогера Некоглая в TikTok
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