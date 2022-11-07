В России создают систему слежки за трафиком в интернете

На разработку системы контроля трафика в рунете потратят 1,2 млрд рублей. Система должна контролировать передачу данных между всеми провайдерами и операторами связи, сообщают "Ведомости".

В России создадут систему контроля за путями трафика в российском сегменте интернета. Роскомнадзор (РКН) запустит систему мониторинга маршрутов трафика в сети, которая будет контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и выявлять тех, кто не исполняет требования ведомства, сообщила в понедельник, 7 ноября, газета "Ведомости". На портале проектов нормативных правовых актов уже появилось соответствующее постановление правительства РФ, подготовленное Минцифры.

На разработку системы контроля трафика в рунете будет израсходовано 1,2 млрд руб. в течение двух лет. Это следует из проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Разработкой системы займется Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который был создан в рамках закона "о суверенном интернете".

Как будет работать система, пока неясно

В постановлении правительства нет подробностей о том, как будет работать новая система контроля. По мнению директора АНО "Инфокультура" Ивана Бегтина, система станет двойником каналов передачи данных, она нужна в первую очередь для контроля точек входа и выхода данных.

По мнению главы Института исследований интернета Карена Казаряна, система мониторинга поможет понять как трафик "ходит" между сетями и поможет предотвращать DDoS- и BGP-атаки, при которых злоумышленник получает доступ к интернет-соединению другого клиента сети и перехватывает его трафик.

Россия и свобода интернета

Примечательно, что в 2022 году Россия заняла 65-е место из 70 в рейтинге стран мира по уровню свободы в интернете. Как следует из доклада американской исследовательской организацииFreedom House , по этому критерию она потеряла семь баллов за год, что является худшим результатом РФ с 2009 года.

Только с начала войны России против Украины 24 февраля 2022 года, по сведениям "Радио Свобода", Роскомнадзор заблокировал около 7000 сайтов, в том числе сайты независимых СМИ, правозащитных организаций, политических партий, общественных деятелей, а также социальные сети Twitter, Facebook и Instagram.

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