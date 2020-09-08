  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Иллюстративная фотография
Фото: picture-alliance/dpa/P. SteffenФото: picture-alliance/dpa/P. Steffen

Рунет

Рунет - российский сегмент интернета.

Пропустить раздел Новости

Новости

15 ноября 2024 г.

СМИ: В РФ пройдут учения по отключению Рунета

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Ноутбук и российский флаг

РБК об испытаниях по отключению Рунета от глобальной Сети

РБК об испытаниях по отключению Рунета от глобальной Сети

С 15 июня по 15 июля в России прошли учения по физическому отключению российского сегмента интернета от мировой Сети.
Политика21 июля 2021 г.
Президент России Владимир Путин перед ноутбуком

Бесплодные усилия Путина: прошлое не привлекает молодежь

Бесплодные усилия Путина: прошлое не привлекает молодежь

Владимир Путин в очередной раз демонстрирует реакционный взгляд на интернет-пространство.
Татьяна Фельгенгауэр, журналистка, радиоведущая, колумнистка DW
Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Общество5 марта 2021 г.
Руки на клавиатуре ноутбука

В РФ введут штрафы за нарушение закона о Рунете

В РФ введут штрафы за нарушение закона о Рунете

Закон предусматривает штрафы для юрлиц за нарушение закона о суверенном интернете до 1 млн рублей.
Политика9 февраля 2021 г.
Рука на клавиатуре ноутбука

В Госдуме предложили штрафовать за нарушение закона о Рунете

В Госдуме предложили штрафовать за нарушение закона о Рунете

Внесенная в Госдуму РФ инициатива предусматривает штрафы до 1 млн рублей за нарушение закона о суверенном интернете.
Политика24 ноября 2020 г.
Карикатура Сергея Елкина

Роскомнадзор против цензуры, или Пчелы против меда

Роскомнадзор против цензуры, или Пчелы против меда

Борясь с Google & Co, госорганы РФ демонстрируют лояльность и политическую разборчивость, полагает Александр Плющев
Александр Плющев
Александр Плющев
Комментарий
Политика29 октября 2020 г.
Архивный скриншот сайта "Спутник"

Госпоисковик "Спутник" закрыт для массового пользования

Госпоисковик "Спутник" закрыт для массового пользования

"Ростелеком" закрыл проект национальной поисковой машины "Спутник", еще в 2017 году признанный провальным.
Технологии8 сентября 2020 г.
Показать больше
Всего публикаций: 156