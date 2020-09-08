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Фото: picture-alliance/dpa/P. Steffen
Фото: picture-alliance/dpa/P. Steffen
Рунет
Рунет - российский сегмент интернета.
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Новости
15.11.2024
15 ноября 2024 г.
СМИ: В РФ пройдут учения по отключению Рунета
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Контекст
РБК об испытаниях по отключению Рунета от глобальной Сети
РБК об испытаниях по отключению Рунета от глобальной Сети
С 15 июня по 15 июля в России прошли учения по физическому отключению российского сегмента интернета от мировой Сети.
Политика
21.07.2021
21 июля 2021 г.
Бесплодные усилия Путина: прошлое не привлекает молодежь
Бесплодные усилия Путина: прошлое не привлекает молодежь
Владимир Путин в очередной раз демонстрирует реакционный взгляд на интернет-пространство.
Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Общество
05.03.2021
5 марта 2021 г.
В РФ введут штрафы за нарушение закона о Рунете
В РФ введут штрафы за нарушение закона о Рунете
Закон предусматривает штрафы для юрлиц за нарушение закона о суверенном интернете до 1 млн рублей.
Политика
09.02.2021
9 февраля 2021 г.
В Госдуме предложили штрафовать за нарушение закона о Рунете
В Госдуме предложили штрафовать за нарушение закона о Рунете
Внесенная в Госдуму РФ инициатива предусматривает штрафы до 1 млн рублей за нарушение закона о суверенном интернете.
Политика
24.11.2020
24 ноября 2020 г.
Роскомнадзор против цензуры, или Пчелы против меда
Роскомнадзор против цензуры, или Пчелы против меда
Борясь с Google & Co, госорганы РФ демонстрируют лояльность и политическую разборчивость, полагает Александр Плющев
Александр Плющев
Комментарий
Политика
29.10.2020
29 октября 2020 г.
Госпоисковик "Спутник" закрыт для массового пользования
Госпоисковик "Спутник" закрыт для массового пользования
"Ростелеком" закрыл проект национальной поисковой машины "Спутник", еще в 2017 году признанный провальным.
Технологии
08.09.2020
8 сентября 2020 г.
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Всего публикаций: 156
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