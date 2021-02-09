РБК сообщил об успешных испытаниях по отключению Рунета от глобальной Сети

В России с 15 июня по 15 июля состоялись испытания по отключению Рунета от глобальной Сети. В учениях участвовали все операторы "большой четверки" ("МТС", "Билайн", "МегаФон" и "Tele2"), а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг", сообщает РБК в среду, 21 июля, со ссылкой на материалы группы "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика".
"Цель учений - определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными", - заявил РБК источник на телекоммуникационном рынке. Другой собеседник издания сообщил, что "тестировалась возможность физического отключения российской части интернета".
Между тем в Роскомнадзоре указали, что подобные учения проводятся в соответствии с законодательством ежегодно. Данные испытания "направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет", - добавил представитель ведомства.
Закон об автономном Рунете
В апреле 2019 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об автономном Рунете, призванный создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети, кибератак и других "агрессивных действий из-за рубежа". Закон вступил в силу 1 ноября того же года и обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.
Противники закона усматривают в нем попытку российских властей поднять цензуру в интернете на новый уровень. В частности, правозащитная организация "Репортеры без границ" назвала закон о суверенном Рунете "опасным шагом к всеобъемлющему контролю и надзору над цифровой коммуникацией".
В феврале 2020 года международная правозащитная группа "Агора" и портал "Роскомсвобода" опубликовали доклад "Свобода интернета 2019: план "Крепость", согласно которому за год был зафиксирован 438 981 случай ограничения свободы в интернете. Большинство из них связаны с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам. Целью российских властей, по мнению авторов доклада о свободе интернета, является "создание суверенного интернета наподобие китайско-северокорейского".
Смотрите также:
-
Российская политика в карикатурах
Путин написал статью о русских и украинцах: а вам слабо?
В России и Украине обсуждают статью Владимира Путина об отношениях двух стран. Похоже, благодаря президенту РФ список целей настоящего мужчины пополнился, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Единый народ русских и украинцев? Для Путина - картина маслом
Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Карикатурист Сергей Елкин уверен: в президенте РФ прекрасно уживаются историк и художник.
-
Российская политика в карикатурах
Геополитика Путина: реальность или навязчивая идея?
"США и их союзники" лидируют в списке угроз, о которых говорится в Стратегии национальной безопасности РФ. В июле документ утвердил президент Путин. Сергей Елкин о причинах принятия решения.
-
Российская политика в карикатурах
Явлинский против Навального, или Секрет выживания "Яблока"
Григорий Явлинский призвал сторонников Алексея Навального не голосовать на выборах в Госдуму за "Яблоко". Карикатурист Сергей Елкин знает, кому по вкусу слова сооснователя этой партии.
-
Российская политика в карикатурах
Извинения от "ВкусВилл" за лесбийскую пару: начало нового тренда?
Извинения за появление лесбийской пары в рекламе "ВкусВилл" не решили, судя по реакции в Сети, проблемы компании. Карикатурист Сергей Елкин предложил свой вариант выхода из ситуации.
-
Российская политика в карикатурах
Как французское шампанское в России стало игристым вином
Производитель Moёt & Chandon, чтобы избежать запрета на продажу шампанского в РФ, будет писать на этикетке "игристое вино". Сергей Елкин уверен: добиться этого Путину помогло его профессиональное прошлое.
-
Российская политика в карикатурах
Как Путин во время "прямой линии" бананы дискредитировал
Почему растут цены и почему бананы в России дешевле моркови, спросили граждане Владимира Путина во время "прямой линии". От несправедливости ответа овощи у Сергея Елкина даже заговорили.
-
Российская политика в карикатурах
"Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества
Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.
-
Российская политика в карикатурах
Просто обыск? Что на самом деле ждет журналистов "Проекта"
Полиция провела обыски у авторов нового расследования "Проекта" о главе российского МВД Владимире Колокольцеве. Дело обыском не закончится, подозревает карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Британский эсминец в Черном море: морской бой настоящий или понарошку?
Выстрелов в сторону британского эсминца Defender в Черном море не было, утверждает Лондон. Москва говорит обратное. Сергей Елкин с иллюстрацией российской версии инцидента.
-
Российская политика в карикатурах
Гудков уехал из России: каток репрессий разгоняется перед выборами
Политик Дмитрий Гудков после освобождения из-под ареста по уголовному делу уехал из России в Украину. Сергей Елкин о том, кто утаптывает политическую поляну перед выборами в Госдуму.
-
Российская политика в карикатурах
Российский оппозиционер? Значит, жди обыска!
Задержанию политика Дмитрия Гудкова предшествовал обыск у него и его помощников. В России трудно найти оппозиционера, который не прошел бы через процедуру обыска, констатирует Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Закрыть "Открытую Россию" мало. Надо зачистить все?
Задержание бывшего руководителя "Открытой России" Пивоварова, обыски у ее экс-председателя Соловьева, у политика Гудкова и у главы его штаба - звенья одной цепи, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Штабы Навального закрыты: последнее слово осталось за Путиным?
Леонид Волков - руководитель сети региональных штабов Навального - объявил об их роспуске. Причина - уголовное дело об экстремизме. Кто решил подретушировать политическую карту РФ, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
ФБК обвиняют в экстремизме, или Как остаться в рамках закона
Работа штабов Навального и ФБК ограничена по требованию прокуратуры Москвы. Сторонников политика обвиняют в экстремизме. Сергей Елкин о том, как не стать экстремистом в современной России.
-
Российская политика в карикатурах
Что российские войска РФ делали у границы с Украиной?
Россия начала отвод войск от границ с Украиной. До этого под предлогом учений Москва перебрасывала туда военных и технику. Что это было, догадался Сергей Елкин, вспомнив известный мультфильм.
-
Российская политика в карикатурах
Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального
Ежегодное выступление президента России перед Федеральным собранием в политической повестке дня 21 апреля получило неожиданную конкуренцию. Сергей Елкин о "подарке" для Путина.
-
Российская политика в карикатурах
Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?
Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?
Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.
-
Российская политика в карикатурах
Новые санкции США, или Чего на самом деле хочет Байден от Путина
США ввели новые санкции в отношении Москвы. При этом в разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден призвал к деэскалации в отношениях двух стран. Сергей Елкин о многогранном диалоге двух президентов.
-
Российская политика в карикатурах
Что еще Путин может приготовить для Навального?
Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.
-
Российская политика в карикатурах
Преследование оппозиции в России: кто раскручивает репрессивную машину
Алексей Навальный в тюрьме, а преследование его соратников набирает обороты. Кремль все сильнее давит на рычаг репрессий, констатирует Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Ответ Путина Байдену, или Репортаж из песочницы
Президент РФ отреагировал на интервью лидера США. Владимир Путин ответил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И вызвал Байдена на разговор в прямом эфире. Так это увидел Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Путин про интернет. Так вот чего боится президент!
Президент РФ заявил, что интернет может разрушить общество, потому что там встречаются призывы к протестам, порнография и наркотики. Сергей Елкин о знакомстве Путина с Сетью.
-
Российская политика в карикатурах
Рост цен на продовольствие в России: что увидел Сергей Елкин
Премьер Мишустин решил мониторить цены на продукты питания и так бороться с их ростом в РФ. А пресс-секретарь президента Песков заверил, что кабмин держит ситуацию по контролем. Как? Знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?
Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
"Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального
Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.
Автор: Сергей Елкин