 РБК сообщил об успешных испытаниях по отключению Рунета от глобальной Сети | Новости из Германии о России | DW | 21.07.2021

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Россия

РБК сообщил об успешных испытаниях по отключению Рунета от глобальной Сети

С 15 июня по 15 июля в России прошли учения по физическому отключению российского сегмента интернета от мировой Сети, пишет РБК со ссылкой на АНО "Цифровая экономика".

Ноутбук и российский флаг

В России с 15 июня по 15 июля состоялись испытания по отключению Рунета от глобальной Сети. В учениях участвовали все операторы "большой четверки" ("МТС", "Билайн", "МегаФон" и "Tele2"), а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг", сообщает РБК в среду, 21 июля, со ссылкой на материалы группы "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика".

"Цель учений - определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными", - заявил РБК источник на телекоммуникационном рынке. Другой собеседник издания сообщил, что "тестировалась возможность физического отключения российской части интернета".

Между тем в Роскомнадзоре указали, что подобные учения проводятся в соответствии с законодательством ежегодно. Данные испытания "направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет", - добавил представитель ведомства.

Закон об автономном Рунете

В апреле 2019 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об автономном Рунете, призванный создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети, кибератак и других "агрессивных действий из-за рубежа". Закон вступил в силу 1 ноября того же года и обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.     

Противники закона усматривают в нем попытку российских властей поднять цензуру в интернете на новый уровень. В частности, правозащитная организация "Репортеры без границ" назвала закон о суверенном Рунете "опасным шагом к всеобъемлющему контролю и надзору над цифровой коммуникацией".

В феврале 2020 года международная правозащитная группа "Агора" и портал "Роскомсвобода" опубликовали доклад "Свобода интернета 2019: план "Крепость", согласно которому за год был зафиксирован 438 981 случай ограничения свободы в интернете. Большинство из них связаны с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам. Целью российских властей, по мнению авторов доклада о свободе интернета, является "создание суверенного интернета наподобие китайско-северокорейского".  

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