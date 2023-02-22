День 364-й войны: Россия пытается наступать в Донбассе

На 364-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Попытки российского наступления в Донбассе

По данным Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ), основные усилия российских сил сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В течение суток по украинским позициям и населенным пунктам нанесено 9 ракетных ударов, 4 из которых - по Харькову, и 10 авиационных, а также произведено более 20 обстрелов из РСЗО. Сообщается об обстрелах полутора десятка населенных пунктов Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские силы накануне на некоторое время прорвали оборону ВСУ в районе Кременной, но украинские военные уничтожили часть тяжелой техники оккупантов, а часть успела отойти. "В итоге позиции мы удержали", - заявил Гайдай в телеэфире. По его словам, на Сватовском направлении россияне тоже накапливают силы и средства.

По подсчетам Генштаба ВСУ, число убитых россиян, участвовавших в войне против Украины, превысило 145 тысяч. За минувшие сутки этот показатель увеличился на 620 до 145 060. Кроме того, украинские силы уничтожили, среди прочего, 3334 танков (+8 за сутки), 6569 боевых бронированных машин (+7), 2345 артиллерийских систем (+7), 2026 БПЛА оперативно-тактического уровня (+3) и 5212 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+2).

По мнению бригадного генерала бундесвера, руководителя спецштаба по Украине министерства обороны ФРГ Кристиана Фройдинга (Christian Freuding), оборона украинских сил против российского вторжения находится в сложной фазе. Он указал, что российское военное руководство учитывает свои ошибки в планировании дальнейших действий. "Кроме того, мы знаем, что украинцы больше не могут пополнять свои подразделения только добровольцами, они сейчас целенаправленно набирают резервистов разных рангов. Это свидетельствует о том, что они в настоящее время находятся под давлением", - заявил Фройдинг в интервью dpa. По его словам, поставки западных боевых танков и бронетранспортеров позволит украинцам создать местное превосходство и добиться успехов как в обороне, так и в наступлении. Но продвижение по линии фронта в ширину затруднено, отметил немецкий генерал и указал на большую ее протяженность - 1200 км.

Российские обстрелы Украины

Войска РФ обстреляли из артиллерии село Новотягинка Херсонской области, в результате погибли два человека, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин. По его словам, ударам подверглись дома мирных жителей. "Обломки вражеских снарядов отобрали жизнь двух пожилых людей - 81-летней женщины и 68-летнего мужчины. От полученных ран они погибли на месте", - сообщил Прокудин.

Российские войска нанесли серию ударов по Киевскому району Харькова, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Под прицелом оккупантов объекты инфраструктуры. По информации областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека. Они в легком состоянии получают помощь специалистов", - написал Синегубов в Telegram.

В течение дня российские войска трижды обстреляли две территориальные общины Никопольского района Днепропетровской области - Мировскую и Марганецкую. Как сообщил председатель областного совета Николай Лукашук, в Марганце в результате вражеской атаки повреждены линии электропередач, из-за чего были обесточены насосные станции одного из водоканалов. "Это привело к приостановке подачи воды в жилье около 35 тысяч семей. Сейчас водоснабжение уже восстановлено. В городе также повреждены 3 частных жилых дома, полдесятка хозяйственных построек, автомобиль и газопровод", - указал Лукашук, уточнив, что обошлось без жертв.

Обстрелы российской и оккупированной территории

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные районы Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Около 16 прилетов зафиксированы в Суджанском районе в окрестностях сел Гуево и Горналь. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, не менее 8 ударов пришлось по территории сахарного завода в поселке Тёткино Глушковского района, добавил Старовойт. Там, по его словам, также обошлось без пострадавших, но были повреждены производственные постройки.

Город Шебекино Белгородской области оказался под обстрелом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся", - написал он в Telegram-канале, опубликовав фото, на котором видно двухэтажное здание с горящей крышей. "По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое", - добавил Гладков.

В ночь на среду несколько взрывов прогремели в оккупированном Мариуполе. Мариупольский горсовет сообщил в Telegram, что прозвучало не менее 11 взрывов, часть из которых, вероятно, - результат работы российской ПВО. В горсовете полагают, что попадания были в "местах скопления вражеской силы". Также сообщается о проблемах с энергоснабжением и связью в Центральном и Левобережном районах.

Поставки вооружений Украине

США передадут Украине бомбы дальнего действия с GPS-наведением производства компании Boeing, способные поражать цели на расстоянии более 70 км, сообщает Bloomberg. Пентагон официально не признавал поставку модифицированной версии Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплекта оборудования, преобразующего обычные свободнопадающие бомбы в корректируемые "умные" боеприпасы. Военное ведомство сообщало лишь, что в рамках нового пакета помощи на 1,85 млрд долларов, о котором было объявлено 21 декабря, передаст "высокоточные авиационные боеприпасы". Однако два источника Bloomberg подтвердили, что речь идет о JDAM-ER повышенной дальности.

Польша хочет передать Украине истребители советского производства перед тем, как отправлять ей западные - но только в рамках коалиции, заявил президент страны Анджей Дуда после саммита восточноевропейских стран НАТО в Варшаве. По его словам, страны альянса должны решить, поддерживать ли Украину поставками истребителей, и, если это будет одобрено, Варшава в первую очередь предоставит Киеву имеющиеся у нее "МиГи".

Кроме того, Польша собирается в течение двух-трех недель передать Украине 14 танков Leopard 2, заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина. По его словам, боевые машины направят Киеву сразу после того, как украинские военные окончат курс обучения.

Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес. По ее словам, в настоящее время шесть танков находятся в ремонте, но Испания может предоставить Украине и большее количество, "если это будет необходимо" и если "об этом попросят союзники".

Генсек НАТО заявил о необходимости показать Москве границы дозволенного

Президент США Джо Байден вновь пообещал странам восточного фланга НАТО помощь в случае нападения. "Мы будем защищать буквально каждый дюйм территории НАТО", - заявил он в ходе выступления в Варшаве на саммите "Бухарестской девятки", в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Байден отметил, что как восточный фланг НАТО эти страны являются "передовой нашей коллективной обороны". "Вы лучше других знаете, что поставлено на карту в этом конфликте. Не только для Украины, но и для свободы демократии во всей Европе и во всем мире", - сказал американский лидер.

НАТО не может позволить России "продолжать подрывать европейскую безопасность", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, призвав "раз и навсегда показать России границы дозволенного". "Мы наблюдали агрессивное поведение России на протяжении многих лет: Грузия в 2008 году, Крым и Донбасс в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году, - сказал Столтенберг на встрече с лидерами восточноевропейских стран НАТО и президентом США Джо Байденом в Варшаве. - Мы должны разорвать порочный круг российской агрессии". Генсек НАТО также призвал наращивать поддержку Украины: "Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы одержать победу".

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) раскритиковал решение президента РФ Владимира Путина приостановить участие в Договоре СНВ-3. "Нарушив международное право своим нападением на Украину, Путин продолжает последовательно прощаться с основанным на правилах международным порядком", - заявил изданиям немецкой медиагруппы Funke бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) по внешней политике.

Папа римский призвал остановить войну

Папа римский Франциск в очередной раз призвал к прекращению огня в Украине и мирным переговорам, заявив, что никакая победа не может быть "построена на руинах". "Прошел год с начала этой абсурдной и жестокой войны, печальная годовщина", - сказал понтифик во время еженедельной аудиенции в Ватикане, отметив, что "количество погибших, раненых, беженцев и перемещенных лиц, объем разрушений, экономический и социальный ущерб говорят сами за себя". "Я призываю тех, кто стоит у власти, приложить конкретные усилия, чтобы положить конец конфликту, добиться прекращения огня и начать мирные переговоры. То, что построено на руинах, никогда не сможет быть настоящей победой", - подчеркнул Франциск.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала мировое сообщество к последовательным мерам в отношении виновных в совершении военных преступлений в Украине. Необходимо "сделать все, чтобы ответственные за нарушения международного законодательства предстали перед судом", заявил генеральный секретарь немецкого отделения AI Маркус Беко (Markus Beeko).

Евросоюз пока не смог согласовать новый пакет санкций против России

Послы Евросоюза вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России. "Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности", - сказал один из источников Reuters. По словам дипломатов, переговоры представителей стран ЕС в Брюсселе продолжатся 23 февраля. "Мы по-прежнему уверены, что соглашение будет быстро достигнуто завтра", - сказал другой источник, добавив, что документ будет официально оформлен к 24 февраля.

Белый дом уже на этой неделе планирует объявить новые санкции в отношении около 200 физических и юридических лиц РФ, пишет со ссылкой на информированные источники The Wall Street Journal. По данным издания, новый пакет штрафных мер коснется руководителей ряда российских регионов, членов семей чиновников, некоторых оборонных компаний и связанных с ними физических лиц, а также технологических фирм и компаний, содействующих обходу санкций.

Послы стран Европейского Союза в Брюсселе договорились о продлении на год существующих санкций в отношении физических и юридических лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко и его ближайшее окружение. Речь идет о заморозке активов и визовых запретах.

Украина добивается продления "зерновой сделки"

Украина обратится к Турции и ООН с просьбой начать переговоры о продлении "зерновой сделки" как минимум на один год, сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. "На этой неделе мы пришлем официальное предложение о необходимости работать над продлением соглашения", - сказал он, отметив, что точная дата переговоров, которые ранее проходили в Турции, еще не определена.

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