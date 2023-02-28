Беспилотники над РФ и другие события 370-го дня войны

На 370-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину во вторник, 28 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

ЧП с дронами на территории РФ

Целая серия инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) зафиксирована на территории России. За сутки беспилотники обнаружены в шести регионах РФ.

Один из БПЛА упал близ деревни Губастово в Коломенском районе Московской области. Как сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Воробьев, "целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал". Неподалеку от места падения расположена газокомпрессорная станция "Воскресенск" российской госкорпорации "Газпром". Взрыва не произошло. По данным Telegram-канала SHOT, речь могла идти об ударном БПЛА UJ-22. Дроны такого типа выпускает украинская компания "УКРДЖЕТ". Расстояние от Губастово до Москвы - примерно 95 километров.

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью было временно закрыто. Международный аэропорт Пулково перестал на время принимать и отправлять рейсы. Источники издания "Фонтанка" рассказали, что в 160-200 км от Санкт-Петербурга был обнаружен неопознанный летающий объект. По данным канала Baza, был введен план "Ковер", который объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Он означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район. В Минобороны России позднее объяснили произошедшее "тренировкой" дежурных сил, отвечающих за противовоздушную оборону. По данным Telegram-канала 112, в воздух были подняты два истребителя - Су-35 и МиГ-3, а неопознанный объект был похож на большой беспилотник.

В городе Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе, сообщила городская администрация. Туапсинский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании "Роснефть". Как утверждало издание 93.ru, местные жители слышали "два взрыва с разницей в пять секунд". Российские госагентства со ссылкой на экстренные службы передали, что над нефтебазой в Туапсе был замечен беспилотник. Собеседник одного из агентств заявил, что дрон не был сбит и "ничего не сбрасывал". По версии Telegram-канала Baza, по нефтебазе, "предположительно, ударили два беспилотника", было повреждено здание бойлерной рядом с нефтехранилищем.

В Белгороде на юге России 27 февраля найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, были зафиксированы разрушения. На место прибыли представители экстренных служб и мэр Белгорода Валентин Демидов. Он в Telegram написал, что один из БПЛА залетел в окно квартиры.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram, что над Суражским районом военные РФ сбили БПЛА ВС Украины. "Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - заявил он.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 28 февраля ВС Украины предприняли попытку "применения беспилотных летательных аппаратов для атаки" на объекты "гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея". "Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены", - заявили в ведомстве. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в поселке Новом в Гиагинском районе ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. Ущерб нанесен одной из хозяйственных построек.

Громкие звуки в районе города Ейска и Ейского района Краснодарского края объясняются проводимыми военно-тактическими учениями, заявил в Telegram глава администрации Ейска Роман Бублик. Как ранее передал Telegram-канал "Новости Ейск", в районе аэродрома - дым, на размещенном кадре виден огонь. В Ейске в Краснодарском крае расположен крупный аэродром совместного базирования. По данным экспертов, аэродром используется ВС РФ в качестве базы для военных самолетов, применяемых в войне в Украине.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман в программе "DW Новости Шоу" констатировал, что попытки атаковать дронами территорию РФ почти каждый день происходят в приграничных областях - Белгородской и Курской. "Сегодня на это, возможно, наложились операции более высокого уровня: в Подмосковье, Туапсе и Адыгее… Удары в приграничных областях наносятся подразделениями более низкого уровня. Подмосковье - это, видимо, что-то более стратегическое", - добавил он.

Сразу в нескольких регионах России теле- и радиовещание было прервано сообщением об угрозе ракетного удара: "Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога! Всем проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!" МЧС России заявило, что это предупреждение было обнародовано в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

Путин приостановил участие России в ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ размещен на интернет-портале правовой информации. ДСНВ обязывал Вашингтон и Москву поддерживать число ядерных боеголовок на уровне меньшем 1550 и ограничить количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Документ, в частности, предусматривал взаимные инспекции США и РФ на военные ядерные объекты друг друга для обоюдного контроля за вооружениями. Решение о возобновлении соглашения в дальнейшем должно приниматься президентом РФ. "Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия", - заявил Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. "Первыми, разумеется, мы этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем", - подчеркнул президент РФ.

Военные действия

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила о тяжелых позиционных боях против российских сил в Бахмуте. "Ситуация вокруг Бахмута остается напряженной", - указали в ГПСУ, добавив, что ВС РФ обстреливают опорные пункты пограничников из ствольной, реактивной артиллерии и минометов, а также разрушают гражданскую инфраструктуру города.

Украинское командование решило перебросить подкрепление в Бахмут, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, такое решение командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский. "В районе Бахмута - профессиональные и многочисленные подразделения" частной военной компании "Вагнер", констатировала она.

Обстановка в Бахмуте - "намного хуже, чем сообщается официально", передал телеканал CNN со ссылкой на украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Темами заседания были состояние обеспечения ВС Украины боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за рубежом, в частности, - потребности сил обороны по численности и специальностям.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о новом обстреле Херсона ВС РФ. Как указали в областной прокуратуре, в результате обстрела жилых массивов города и пригородных населенных пунктов погибли два человека, ранен еще один.

Потеря Россией самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме в Мачулищах в Беларуси еще больше ограничит ее воздушные операции, считает военная разведка Великобритании. Хотя официальные инстанции не подтвердили ущерб, нанесенный российскому самолету, его потеря будет иметь большое значение, поскольку он критически важен для российских воздушных операций и обеспечивает картину воздушного боя, констатировали в Лондоне.

В Беларуси объявили в розыск подозреваемого в диверсии на аэродроме в Мачулищах. По данным телеканала "Белсат", речь может идти о 29-летнем уроженце Крыма Николае Швеце.

Немецкий Rheinmetall начал поставки в Украину разведкомплексов

Немецкий концерн Rheinmetall поставляет в Украину автоматизированные разведывательные комплексы SurveilSPIRE. Передача Киеву данного оборудования уже началась и ведется по заказу правительства Германии. Сумма контракта исчисляется десятками миллионов евро. Разведсистемы, в частности, служат для наблюдения за участками местности с привлечением, по возможности, минимального числа личного состава. Они включают в себя мобильные башни наблюдения с оборудованием дневного и ночного видения, мини-дроны и системы наведения. Проект осуществляется совместно с эстонской компанией DefSecIntel, сообщили в Rheinmetall.

Генпрокурор Украины: В Россию насильственно вывезены более 16 тысяч украинских детей

В Россию насильственно вывезены более 16 тысяч детей из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович. "Одним из наиболее вопиющих преступлений является принудительная депортация украинских детей в Россию и Беларусь. В мае 2022 года Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для детей из Донбасса, Запорожья и Херсона", - заявил он. По данным Костина, украинским властям пока удалось вернуть только 307 детей. Он подчеркнул, что Киеву необходима помощь международного сообщества для возвращения остальных. "Необходимо остановить Россию и привлечь к ответственности за эти вопиющие нарушения прав человека", - заявил генпрокурор Украины.

Зеленский встретился в Киеве с прокурором МУС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом. Зеленский призвал не оставлять безнаказанными ужасные преступления, совершенные в Украине российскими силами. "Для нас важно услышать сигналы о поддержке и важности правосудия. Это значит, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины и вместе сможем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасающие преступления не могли повториться в будущем даже теоретически", - подчеркнул Зеленский.

В Киеве откроется представительство ОЭСР

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с генеральным секретарем Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Матиасом Корманом. В украинской столице 1 марта открывается представительство ОЭСР. "Офис позволит координировать нашу совместную работу в сфере восстановления и восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине, которые помогут стать полноценным членом организации", - подчеркнул Шмыгаль.

Лукашенко прибыл с визитом в Китай

Правитель Беларуси Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай. По словам беларусского правителя, он с нетерпением ждет встречи со своим "давним другом", председателем КНР Си Цзиньпином, передало агентство "Синьхуа" (Xinhua). В беседе с агентством перед визитом Лукашенко высоко оценил позиционный документ Пекина по Украине как "свидетельство его миролюбивой внешней политики, а также как новый и независимый шаг, который будет иметь далеко идущие последствия для всего мира". Сегодня "ни одна проблема в мире не может быть решена без Китая", добавил Александр Лукашенко.

Правителя Беларуси в аэропорту встретил первый замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн. При встрече также присутствовали первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, министр иностранных дел Сергей Алейник, белорусский посол в Китае Юрий Сенько. В Пекине Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций. По итогам переговоров ожидается подписание большого пакета документов. Лукашенко 12 раз на посту правителя Беларуси посещал Китай. С Си Цзиньпином он встречался 12 раз в ходе визитов в КНР, в Беларуси и на международных площадках. Визит завершится 2 марта.

Япония ввела новые санкции против РФ

Япония ввела новые санкции против России. Под ограничения попали 73 российские организации, один банк и 48 физических лиц. Среди попавших под санкции - начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, замминистра обороны России Виктор Горемыкин, глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

Правительство Японии также одобрило санкции против ЧВК "Вагнер", Росбанка, Физического института имени Лебедева и ряда других организации из России, в основном связанных с военно-промышленным комплексом.

Смотрите также: