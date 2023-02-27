Лондон: Потеря самолета А-50 ограничит воздушные операции РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 февраля.

На 370-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 28 февраля (время московское).

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Потеря Россией военного самолета А-50 в Мачулищах еще больше ограничит ее воздушные операции, считает военная разведка Великобритании. В опубликованном в Twitter очередном обзоре британское Минобороны со ссылкой на белорусскую партизанскую группу BYPOL и лидеров оппозиции Беларуси в изгнании отмечает, что взрывы на аэродроме близ Минска повредили переднюю и среднюю секции А-50, а также радиолокационную антенну. При этом роль самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации с соседними истребителями, указывается далее. Хотя официальные инстанции не подтвердили ущерб, нанесенный российскому самолету, его потеря будет иметь большое значение, поскольку он критически важен для российских воздушных операций и обеспечивает картину воздушного боя, уверены в Лондоне.

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Тверской районный суд Москвы оштрафовал по статье о "дискредитации" российской армии журналистку Юлию Старостину, сотрудничавшую с "Проектом", The Bell, РБК и "Медузой", а после начала полномасштабной войны занимавшейся помощью украинским беженцам. Она оштрафована на 50 тысяч рублей, пишет "Медиазона" . Административный протокол в отношении Старостиной был составлен из-за интервью телеканалу "Дождь", в котором она, среди прочего, заявила о своем чувстве ответственности за войну и сообщила о татуировке со словами "сильнее войны".

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о новом российском обстреле Херсона. "Россияне снова обстреляли Херсон. В результате обстрела произошло разрушение частного жилого дома. Есть пострадавшая. Также известно о погибшем человеке", - написал он в Telegram.

В России cоздают агитбригады для "поднятия боевого настроя"

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Министерство культуры России вместе с министерством обороны создают агитбригады, в которые войдут исполнители разных возрастов из разных регионов. Об этом сообщила глава Минкульта Ольга Любимова. "Порой это исполнители старшего поколения, иногда это самые молодые, еще только формирующиеся коллективы", - заявила Любимова в эфире телеканала "Россия 24". "Где-то нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы", - добавила она.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник в администрации президента РФ пояснила, что агитбригады занимаются "поднятием боевого настроя" призывников. О создании самой популярной из них - агитбригады "Русского радио" - было объявлено 28 сентября. В ее состав должны были войти группа "Земляне", Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина и другие. С тех пор агитбригада успела выступить в военном госпитале, воинской части, на мобилизационном пункте и в других местах, пишет "Новая газета. Европа".

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Около 100 государственным служащим Украины было отказано в выезде за границу с начала действия соответствующего запрета, введенного Советом национальной безопасности и обороны и одобренного правительством страны. Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона новостей официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он пояснил, что эти чиновники не направлялись в служебную командировку, не нуждались в лечении за рубежом и не подпадали под исключения (женщинам или отцам-одиночкам разрешено ехать к своим детям, находящимся за границей). С конца января и на время военного положения в Украине госслужащие вправе выезжать за пределы страны только в служебные командировки.

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В Санкт-Петербурге отменен план "Ковер", небо над городом открывают. В ближайшее время авиаперелеты будут возобновлены, передает Telegram-канала 112. По информации Telegram-канала Baza, первоначально неопознанный объект, из-за которого закрывали воздушное пространство, заметили со стороны Финского залива.

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Небо над Санкт-Петербургом закрыто из-за неопознанного летающего объекта, в воздух над городом подняты истребители, сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на неназванный источник, близкий к Смольному. По сведениям "Фонтанки", министерство обороны России по своим каналам сообщило в службу аэропорта Пулково, что в 160–200 км от Санкт-Петербурга замечен неопознанный летающий объект замечен. В связи с этим по установленной процедуре петербургский аэропорт пока не принимает самолеты и не дает разрешения на взлет. Какой-либо другой информации Минобороны в гражданские службы не сообщает. По данным Telegram-канала 112, неопознанный объект похож на большой беспилотник.

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Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыто для авиарейсов, городской аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Это подтвердили городские власти. Telegram-каналы Baza и 112 сообщили, что в небо над Санкт-Петербургом подняли военные самолеты и что на территории города действует сигнал "Ковер", который применяют в том числе при появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и других объектов.

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Сразу в нескольких регионах России теле- и радиовещание было прервано сообщением об угрозе ракетного удара: "Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога! Всем проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!" По данным интернет-портала Meduza, это коснулось телеканалов "Суббота", 2×2 и ТНТ4, а также ряда радиостанций в Москве, Московской области, Воронеже, Белгороде и в Ленинградской области. МЧС России заявило, что это предупреждение было обнародовано в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов. "Данная информация является ложной и не соответствует действительности!" - подчеркнуло ведомство.

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На нефтеперерабатывающем заводе компании "Роснефть" в городе Туапсе Краснодарского края ночью прозвучали как минимум два взрыва, после которых начался пожар. По сведениям Telegram-каналов Baza и Shot, завод атаковали начиненные взрывчаткой беспилотники, которые упали в 100 метрах от нефтехранилища. Городские власти заявили, что пожар произошел в хозяйственном строении и что площадь возгорания составила не менее 200 квадратных метров. Пожар удалось потушить. Одновременно мэрия Туапсе призвала горожан "не распространять фейковую информацию", так как "по закону это наказуемо". В мэрии подчеркнули, что "при ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не было".

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За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили более 60 атак противника на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, сообщил в утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ. По его сведениям, россияне нанесли восемь ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь ВСУ за истекшие сутки уничтожили 12 ударных беспилотников, в том числе 11 - типа "Шахед-136". Авиация Украины нанесла по районам сосредоточения оккупантов 4 удара, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.

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В Никополе в результате ночного обстрела повреждены три частных дома, отель и автомобиль. Кроме того, оборваны линии электропередач. Российские войска обстреливали город из тяжелой артиллерии, написал в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, люди не пострадали.

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Парламент Финляндии 28 февраля проголосует за вступление страны в НАТО, не дожидаясь, когда заявку Хельсинки одобрят Турция и Венгрия, сообщает агентство AFP. Ранее председатель финского парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла сообщал, что депутатам будет необходимо принять соответствующие законы, которые в дальнейшем позволят стране вступить в альянс. Законодательный процесс требуется завершить до начала парламентских каникул 3 марта, подчеркивал он.

Япония ввела санкции против 73 российских организаций

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Япония ввела новые санкции против России. Под ограничения попали 73 российские организации, один банк и 48 физических лиц, в том числе 9 человек "из восточных и южных регионов Украины, которые считаются непосредственно причастными к так называемому "присоединению" Российской Федерацией", говорится в сообщении МИД Японии.

Среди попавших под санкции людей: начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, замминистра обороны России Виктор Горемыкин, родственник главы Чечни Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов и президент концерна "Калашников" Алан Лушников

Кроме того, в санкционный список попали 30 фигурантов расследования The Insider и Bellingcat о сотрудниках секретного подразделения в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России. Они, по данным журналистов, занимаются наведением высокоточных ракет на гражданские объекты Украины.

Правительство Японии также ввело санкции против ЧВК "Вагнер", Росбанка, Физического института им. Лебедева и ряда других организации из России, в основном связанных с военно-промышленным комплексом.

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В Берлине убрали подбитый российский танк Т-72, установленный в центре города у посольства РФ, сообщает агентство dpa со ссылкой на полицию. По словам инициаторов акции, теперь танк будет установлен в Нидерландах.

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Несмотря на заявления Китая, США считают, что Пекин занял сторону Россию в войне в Украине, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. "КНР заявила миру, что, по сути, она не занимает позицию, а скорее пытается представить себя честным посредником. Однако на словах и на деле КНР кто угодно, только не честный посредник", - сказал он. По словам Прайса, у США пока нет данных, что Китай оказывает России военную поддержку, но страна рассматривает такую возможность.

"КНР уже предоставила важные формы помощи России: дипломатическую, политическую, экономическую, риторическую поддержку, в том числе путем повторения опасной российской пропаганды, опасной лжи и дезинформации на мировой арене", - подчеркнул Прайс. Представитель Госдепа добавил, что Китай относится к странам со значительными рычагами влияния на Россию, используя которые Пекин мог бы положить конец войне.

Война в Украине - главная тема визита Шольца в Вашингтон

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Главной темой предстоящей встречи канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента США Джо Байдена в Вашингтоне станет война в Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, детали визита, намеченного на 3 марта, все еще прорабатываются. Это будет вторая поездка Шольца в Вашингтон за 15 месяцев на должности канцлера ФРГ.

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В течение 27 февраля российские войска обстреляли шесть районов Сумской области, сообщила местная военная администрация. Всего было зафиксировано 86 ударов. В результате минометного обстрела в селе Порохонь были повреждены два частных дома, в селе Мануховка - домовладения и хозяйственное помещение, а в селе Строительное - дорога и несколько домов, в которых выбило окна. О пострадавших не сообщается.

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В Белгороде найдены обломки трех беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", - написал он. Местные Telegram-каналы опубликовали фото, на котором предположительно запечатлен упавший беспилотник.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о военной ситуации в районе Бахмута. "Постоянно нахожусь на связи с нашими командующими. Особое внимание - ситуации на востоке, разумеется - в Донецкой области. Бахмутское направление - ситуация становится все более сложной. Враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны", - сообщил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал об итогах российского обстрела дронами-камикадзе за сутки. Из 14 выпушенных дронов ВСУ удалось сбить 11. "К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям. Второй дрон попал как раз тогда, когда началось тушение пожара после первого", - рассказал президент.

В Одесской области удалось восстановить подачу электричества после масштабного отключения. "По состоянию на вечер вся критическая инфраструктура и абсолютное большинство потребителей - с электричеством", - сообщил Зеленский.

Хроника событий 27 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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