Си Цзиньпин в третий раз избран председателем КНР

Всекитайское собрание народных представителей в пятницу, 10 марта, переизбрало Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. В поддержку кандидатуры Си проголосовали все 2952 депутата.

Это стало возможным после того: как в 2018 году в конституцию страны внесли поправки, позволяющие главе государства занимать эту должность неограниченное число раз. До этого председатели КНР могли исполнять свои обязанности лишь два срока подряд.

Агентство AFP предрекает Китаю сложное пятилетие: на фоне буксующей экономики Си Цзиньпин предпочел укомплектовать руководство коммунистической партии лояльными ему политиками. В 2022 году экономика КНР выросла всего на 3 процента из-за ковидных ограничений и кризиса на рынке недвижимости.

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