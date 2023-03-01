Бундестаг обсудил создание спецтрибунала для Путина

Парламентарии ФРГ поддержали идею привлечь президента России к уголовной ответственности за агрессию против Украины. Пока, однако, они не знают, как это сделать.

"Сделать возможной последовательную реакцию правового государства на российскую агрессию - создать спецтрибунал". Проект резолюции с таким названием внесла на рассмотрение бундестага объединенная фракция оппозиционного блока ХДС/ХСС.

1 марта большинством голосов правящей коалиции и других оппозиционных партий резолюция была отклонена. Но саму идею привлечения Владимира Путина к международной уголовной ответственности за развязывание агрессивной войны поддержали депутаты всех парламентских фракций за исключением правопопулистской "Альтернативы для Германии".

Компетенция Международного уголовного суда

Мотивируя необходимость принятия резолюции, депутат от ХДС Гюнтер Крингс (Günter Krings) заявил, что ответом на российское вторжение должны быть не только массированные поставки вооружений Украине, которые призваны доказать Путину невозможность победы в этой войне: "На российское насилие мировое сообщество должно ответить также силой права".

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и федеральная прокуратура Германии уже собирают доказательства совершенных российскими военнослужащими военных преступлений в Украине, с тем чтобы как можно скорее привлечь их к ответственности.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге Фото: Hollandse Hoogte/ANP/imago images

Но для осуждения исходного преступления, то есть самой агрессии, указал Крингс, суда еще нет, поскольку ни Россия, ни Украина еще не подписали Римский статут, в принципе предусматривающий возможность судить и за такое преступление. По словам депутата, нельзя ожидать и решения Совбеза ООН о предоставлении суду таких полномочий из-за непременного вето России.

Поэтому немецкие консерваторы поддерживают требование Киева и также выступают за создание отдельного, специального международного трибунала для суда над Россией и Путиным по обвинению в развязывании агрессивной войны.

Нужен суд, а не судилище

С необходимостью судить российского президента согласились представители фракций "Союз-90"/"зеленые", Левой партии, СвДП и СДПГ. Они, однако, обращали внимание на необходимость создания такой юридической структуры, чтобы осуждение российской агрессии стало общепризнанным и было именно правовым судом, а не выглядело судилищем.

Михаэль Рот Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Необходим международно-правовой стоп-сигнал: нападение на другую страну не может оставаться безнаказанным, - заявил председатель внешнеполитического комитета бундестага, социал-демократ Михаэль Рот (Michael Roth). - Но тут возникают и трудности, поскольку решения через МУС нет". Правильным ему представляется путь через ООН.

"Такому преступнику, как Путину, это не должно сойти с рук, иначе он будет совершать и новые преступления", - считает и Ульрих Лехте (Ulrich Lechte) из фракции либеральной СвДП. Он напомнил, что Международный суд ООН еще в марте 2022 года осудил нападение России на Украину как противоречащее международному праву.

Но пока невозможно посадить на скамью подсудимых за агрессию самого Путина. Для этого, заявил Лехте, нужна реформа и укрепление МУС, за что ратуют и страны глобального Юга, указывающие на то, что этот суд и создавался для того, чтобы не учреждать спецтрибуналы по каждой войне.

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