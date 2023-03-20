На 390-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 20 марта (время московское).

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Утвержденный странами Евросоюза пакет поставок Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение предстоящих 12 месяцев включает три шага: выделение 1 млрд евро на немедленные поставки, еще 1 млрд евро - на совместные закупки, а также создание комиссии по наращиванию производственных мощностей, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава европейской дипломатии назвал решение "историческим".

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

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США выделят новый пакет военной помощи Украине на общую сумму в 350 млн долларов (327 млн евро), заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Пакет включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты M2 Bradley, а также ракеты HARM, противотанковое вооружение, речные катера и другое оборудование, указал глава Госдепартамента США.

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Германские боевые машины пехоты Marder - уже на пути в Украину, заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в Брюсселе, где проходит встреча министров иностранных дел и обороны ЕС. Германия объявила в январе, что предоставит Украине 40 машин Marder. Позднее в Берлине сообщили, что украинские солдаты прибыли в Германию для обучения. Marder используются бундесвером с начала 1970-х годов и постоянно модернизируются.

Власти: Под Киевом сбит беспилотник

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Во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили к северу от Киева беспилотный летательный аппарат, сообщил глава столичной военной администрации Сергей Попко. Он призвал жителей Киева без промедления направляться в ближайшие укрытия при получении сигналов о воздушной тревоге.

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Министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза одобрили пакет по поставкам Киеву боеприпасов, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Это решение поможет нарастить производство в европейской оборонной промышленности и "укрепить нашу безопасность", добавила Каллас. Инициатива предполагает поставку 1 млн единиц боеприпасов, указала она.

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Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции страны к российскому олигарху и его сыну, а также к двум гражданам РФ о конфискации их украинских активов. Суд не называет имя предпринимателя, однако глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что речь идет об Аркадии Ротенберге.

Конфискованы 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти", которое владеет фирмами Ocean Plaza Project и Ethoder Investments Limited. Кроме того, в доход государства перейдет 66,65 процента уставного капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которое принадлежит "Авангард-Виларти".

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении подконтрольной Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ организации, действовавшей в Киеве и еще шести украинских регионах. Так называемая "Коммунистическая партия Советского Союза" активно участвовала "в проведении подрывной деятельности против Украины", заявила пресс-служба СБУ. "После полномасштабного вторжения организаторы объединения пытались создать в нашем государстве разветвленную сеть собственных "обкомов". Их "активисты" должны были призывать к массовой поддержке российских оккупантов и обустраивать "комендатуры" для сбора разведданных и подготовки вражеских диверсий. Присоединяться к ячейкам агитировали местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР", - указывается в заявлении .

Киев призвал Си использовать влияние на РФ

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В Киеве призвали руководителя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с визитом в Москву, использовать влияние с целью прекращения развязанной РФ войны. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил "Украинской правде" , что его ведомство следит за переговорами Си и российского руководства. "Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу", - отметил он.

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Следственный комитет России (СКР) заявил, что возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге после того, как МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. В СК утверждают, что этот ордер "носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется".

МУС обещает наказать за военные преступления РФ в Украине

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Международный уголовный суд (МУС) "без колебаний примет меры", необходимые в связи с возможными военными преступлениями в Украине, заявил прокурор МУС Карим Хан перед началом встречи с министрами юстиции более 40 стран в Лондоне. Конференция проводится после выдачи МУС 17 марта ордера на арест президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой, обвиненных среди прочего в депортации украинских детей в Россию в ходе войны в Украине. Комментируя это решение, Хан указал, что суд продолжает и другие расследования, но, чтобы завершить их, требуется финансирование и техническая поддержка. "У нас есть стандарты уголовного преследования, которым мы должны соответствовать. - отметил прокурор МУС в эфире BBC. - Мы не можем делать все сразу. У нас нет неограниченных ресурсов".

Перед встречей заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб указал, что участники встречи в Лондоне намерены выработать совместный план привлечения к ответственности совершивших военные преступления в Украине. Великобритания пообещала направить МУС в текущем году около 1,22 млн долларов. Ожидается, что другие страны на конференции также заявят о предоставлении дополнительных средств этому суду, расследующему военные преступления в Украине.

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В нидерландском городе Грусбек неизвестные нарисовали белой краской на подбитом в Украине российском танке букву Z, являющуюся символом поддержки российского вторжения, сообщает местное издание NL Times. Танк, ранее побывавший в Германии и нескольких других странах, был недавно установлен перед Музеем свободы. Сотрудники музея смыли краску и сообщили в полицию. "Это наказуемо. Это исторический объект, который мы получили на правах аренды. Мы рассматриваем меры в связи с этим", - заявили в музее.

Хроника событий 20 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 марта 14.00 - 23.59 >>>

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