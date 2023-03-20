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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (фото из архива)Фото: Tiksa Negeri/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Блинкен: КНР не считает, Путин должен нести ответственность

Екатерина Венкина
52 мин. назад

Госсекретарь США прокомментировал визит председателя КНР в Москву. "Призывы к прекращению огня, не включающие в себя вывод войск РФ… фактически - поддержка ратификации российского завоевания", - констатировал Блинкен.

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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о том, что Китай не считает, что президент РФ Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за развязывание войны в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 20 марта, на брифинге для журналистов.

Глава американской дипломатии со скепсисом прокомментировал "мирные" предложения Си, предупредив, что они могут быть "тактикой затягивания времени" с целью помочь России в ее войне в Украине. "Мир не должен быть одурачен любым тактическим ходом России, поддержанным Китаем или любой другой страной, чтобы заморозить войну на ее (РФ. - Ред.) условиях", - указал Блинкен.

По его словам, Вашингтон приветствует любую дипломатию для достижения "справедливого и прочного мира". Вместе с тем глава американского внешнеполитического ведомства выразил сомнение, что Китай защищает "суверенитет и территориальную целостность" Украины. "Любой план, в котором этот важнейший принцип не ставится во главу угла, в лучшем случае является тактикой затягивания времени или просто стремлением обеспечить несправедливый исход. Это не - конструктивная дипломатия", - уверен руководитель Госдепартамента США.

"Призывы к прекращению огня без вывода войск РФ - фактически поддержка ратификации российского завоевания"

"Призывы к прекращению огня, не включающие в себя вывод российских войск с украинской территории, фактически означают поддержку ратификации российского завоевания", - констатировал Блинкен.

"Если Китай привержен поддержке прекращения войны на основе принципов Устава ООН - как это предусмотрено в первом пункте его плана - он может взаимодействовать" с президентом Украины Владимиром Зеленским и использовать свое влияние, чтобы "принудить Москву отвести свои войска", добавил глава Госдепа.

США выделят новый пакет военной помощи Украине

США выделят новый пакет военной помощи Украине на общую сумму в 350 млн долларов (327 млн евро), заявил госсекретарь Соединенных Штатов. Пакет включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты M2 Bradley, а также ракеты HARM, противотанковое вооружение, речные катера и другое оборудование.

Евросоюз 20 марта также утвердил пакет поставок Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение предстоящих 12 месяцев. Инициатива включает три шага: выделение 1 млрд евро на немедленные поставки, еще 1 млрд евро - на совместные закупки, а также создание комиссии по наращиванию производственных мощностей, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Си выразил уверенность, что российский народ поддержит Путина на выборах в 2024 году

Председатель КНР, встретившись с российским лидером в Кремле, подчеркнул, что знает о выборах президента России в 2024 году. Си Цзиньпин выразил уверенность, что российский народ поддержит Путина.

Палата предварительного производства Международного уголовного суда в Гааге 17 марта выдала ордер на арест российского лидера в связи с депортацией украинских детей в Россию в ходе войны в Украине.

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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина: что будет дальше?

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