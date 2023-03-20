Боррель надеется на совместную закупку ЕС снарядов для Киева

Верховный представитель ЕС надеется, что министры иностранных дел и обороны в Брюсселе завершат план поставок Украине артиллерийских снарядов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель надеется на заключение соглашения о совместной закупке боеприпасов для Украины на встрече глав МИД и министров обороны европейского сообщества в Брюсселе. С таким заявлением глава европейской дипломатии выступил в понедельник, 20 марта.

"Надеюсь, министры иностранных дел и обороны совместно завершат (подготовку. - Ред.) соглашения о предоставлении Украине боеприпасов", - сказал Боррель журналистам до переговоров.

Если договоренности не будут достигнуты, Европейский Союз окажется в трудном положении и будет испытывать сложности с продолжением поставок оружия Киеву, предупредил Боррель.

Боррель: Решение МУС - "очень важно и меняет игру"

Глава европейской дипломатии также прокомментировал распоряжение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге арестовать президента России Владимира Путина.

Решение МУС "очень важное и меняет игру", заявил Жозеп Боррель. Россия не ратифицировала Римский статут, но "давайте посмотрим на практические последствия" этого шага МУС, призвал верховный представитель ЕС. "Если президент Путин отправится в одну из более чем 130 стран, подписавших этот международный договор, он должен быть немедленно арестован", - отметил он.

"Мы можем договариваться о чем угодно, но решение суда остается в силе. Оно есть. Президент Путин будет арестован, если поедет в эти более чем 130 государств", - добавил Боррель.

Совместный план стран ЕС поставок Украине артснарядов

Министры стран ЕС 20 марта попытаются завершить разработку плана поставок Украине артиллерийских снарядов, пополнения собственных запасов и укрепления европейской оборонной промышленности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба должен представить обновленную информацию о ситуации на фронте и о военных потребностях Киева. Цель ЕС - направить Украине 1 миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в этом году. Жозеп Боррель добивается одобрения предложения выделить 1 млрд евро, чтобы побудить страны-члены ЕС предоставить снаряды из их запасов.

Поддержка европейской оборонной промышленности

Еще 1 млрд евро будет использован для ускоренного выполнения новых заказов и поощрения государств к совместной работе над закупками через Европейское оборонное агентство или в небольших группах. Германия уже призвала присоединиться к ее усилиям на этом направлении.

На встрече речь будет идти также о поддержке европейской оборонной промышленности, чтобы она могла наращивать производство в долгосрочной перспективе.

Официальные лица в Брюсселе заявили, что совместные заказы могут быть представлены к маю, если план будет одобрен.

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