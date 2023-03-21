Четыре человека погибли при атаке дронов в Киевской области

На 392-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 22 марта (время московское).

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В результате обстрела украинскими военными села Борисовка Волоконовского района Белгородской области погиб местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия, - написал он в Telegram-канале . - К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия". По словам Гладкова, осколками снарядов были также повреждены три частных домовладения, нарушено электро- и газоснабжение села.

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Число жертв ночного обстрела Киевской области выросло до четырех человек, сообщили местные власти. С пятого этажа разрушенного беспилотниками общежития в городе Ржищев извлекли тело еще одного погибшего. "Четвертой жертвой стал 40-летний водитель, - написал начальник областной полиции Андрей Небитов в Telegram-канале. - Мужчина во время воздушной тревоги не спустился в укрытие". Представитель ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала "Украинской правде", что среди погибших нет детей, все взрослые. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Власти" Крыма и Севастополя заявили о взломе ряда радиостанций

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В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций, заявил назначенный Россией "советник главы" аннексированного региона Олег Крючков. "Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны", - написал он в Telegram-канале .

О хакерских атаках на местные радиостанции сообщил и "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев, добавив, что информационная атака связана с отражением атаки беспилотников на город. "Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова с помощью паромных переправ и другой бред" - говорится в посте, опубликованном в его Telegram-канале . Развожаев напомнил, что в случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно, а также по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, поскольку они аналоговые.

Ранее в различных пабликах в соцсетях жители Крыма начали выкладывать видеозаписи, на которых из радиоприемников раздаются предостережения на случай воздушной тревоги и возможной эвакуации с полуострова.

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По данным британского Института изучения войны (ISW), ЧВК "Вагнер" в ближайшее время может лишиться большей части бойцов из числа заключенных, поскольку у них заканчиваются шестимесячные военные контракты. Это может привести к кадровому дефициту, так как "Кремль заблокировал возможность для ЧВК в дальнейшем вербовать заключенных".

++10.00++

В результате ночной атаки дронов в Киевской области убиты три человека, в том числе водитель скорой помощи, который приехал на вызов, сообщает офис генпрокурора Украины. По предварительным данным, госпитализированы 7 человек, среди которых 11-летний ребенок. Продолжается поиск трех гражданских лиц, которые могут находиться под завалами.

Вражеские дроны попали в общежития в Обуховском районе, указывается в сообщении. В результате попадания разрушены верхние этажи зданий, произошло возгорание.

Путин создает условия для использования Совбеза ООН как метода проецирования силы

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За прошедшие сутки армия РФ совершила 47 обстрелов Херсонской области, выпустив по ней 248 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", город Херсон обстреливался 8 раз. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин . По его словам, "51 снаряд попал в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома".

Прокудин сообщил, что в результате обстрелов два человека получили ранения. За сутки с деоккупированной территории области эвакуированы 73 человека.

++09.00++

В преддверии вступления России в апреле по ротации на пост председателя СБ ООН президент России Владимир Путин, похоже, создает условия для использования этого органа ООН как метода проецирования силы, полагают в Институте изучения войны (ISW), указывая на заявления российского постпреда в ООН Василия Небензи о планах провести неформальное заседание СБ ООН в начале апреля, а также на слова Путина о приверженности Москвы ООН, СБ ООН и Уставу ООН.

В очередном аналитическом обзоре ISW также обращается внимание на то, что Путин назвал "серьезной эскалацией" намерения западных стран поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Военные аналитики сочли такое обозначение информационной операцией, направленной на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности, а также очередное переложение ответственности за переговоры на Запад.

Кроме того, в ISW ожидают, что в ближайшие недели ЧВК "Вагнер" может потерять большую часть своих наемников из числа завербованных заключенных, у которых заканчиваются шестимесячные военные контракты, поскольку "Группа Вагнера", похоже, придерживается своего обещания освобождать осужденных после шести месяцев службы.

Генштаб сообщил о ночной массированной атаке дронов

++08.20++

Минувшей ночью российские силы нанесли по Украине очередной массированный авиаудар беспилотниками "Шахед-136", сообщает Генштаб ВСУ. По предварительной информации, всего был запущен 21 дрон, при этом 16 из них были уничтожены украинскими защитниками.

В утренней оперативной сводке Генштаба указывается, что противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 114 атак на восточном участке фронта; по территории Украины нанесено 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также оккупанты совершили 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам.

В свою очередь, за последние сутки украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения врага, были сбиты 15 вражеских БпЛА различных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, указывается в сводке.

По данным Генштаба, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 ЗРК, радиолокационную станцию и еще один важный объект противника.

++07.30++

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен созвать заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров впервые с 2017 года. Против заседания возражает Венгрия: по мнению Будапешта, Киев нарушает права венгерского меньшинства на западе Украины. Столтенберг подчеркнул, что он с уважением относится к вопросам, поднятым Венгрией относительно защиты прав меньшинств в Украине, и "всегда пытается достичь консенсуса". Однако если странам не удастся прийти к единству, у генсека НАТО есть прерогатива созыва подобных встреч, и он планирует ей воспользоваться.

++06.15++

Беспилотники США после инцидента с двумя российскими истребителями Су-27 по-прежнему выполняют полеты над Черным морем, однако изменили маршрут, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух американских чиновников. По данным телекомпании, беспилотники продолжают летать в международном воздушном пространстве, при этом их маршруты пролегают дальше от Крыма и восточного региона Черного моря. По словам одного из чиновников, таким образом американцы стараются избежать провокаций, поскольку администрация президента Джо Байдена стремится не допустить инцидента, который мог бы перерасти в прямой конфликт между США и Россией. Он также отметил, что беспилотники пока что летают по новым маршрутам, однако США хотели бы вернуться к маршрутам, которые проходят ближе к территориям, находящимся под контролем России.

США: Китай не "беспристрастный посредник" в войне в Украине

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Китай не подходит на роль "беспристрастного посредника" в урегулировании военного конфликта между Москвой и Киевом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби. Он отметил, что Китай до сих пор не осудил военную агрессию России против Украины и продолжает покупать российскую нефть. Кроме того, по словам Кирби, Пекин распространяет российскую пропаганду о том, что война в Украине стала результатом западной агрессии. Комментируя визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, в ходе которого он и президент РФ Владимир Путин заявили о "новой эре" в их "особых" отношениях, Кирби заметил, что Россия и Китай не являются настоящими союзниками, а связаны отношениями, напоминающими "брак по расчету".

МВФ и Украина договорились о кредите в 15,6 млрд долларов

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Фото: Yuri Gripas/REUTERS

Украина и Международный валютный фонд договорились о новом пакете финансирования в 15,6 млрд долларов (около 14,5 млрд евро). Программа поддержки рассчитана на четыре года, средства должны способствовать постепенному росту украинской экономики в контексте послевоенного восстановления, говорится в заявлении МВФ, опубликованном во вторник, 21 марта.

Кредитный пакет, который еще должен быть одобрен исполнительным советом МВФ, также поддержит Украину на пути вступления в ЕС, отмечается в заявлении.

++02.10++

Федерация фехтования Украины (НФФУ) объявила бойкот всем соревнованиям, в которых будут участвовать спортсмены из России и Беларуси. Как следует из заявления организации, в подобных соревнованиях не будут принимать участие не только украинские спортсмены, но также судьи и тренеры. Кроме того, как сообщили в НФФУ, на заседании обсуждались меры по оспариванию "незаконного и позорного решения" Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских и белорусских спортсменов.

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Япония выделит Украине до 500 млн долларов, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, Токио предоставит Киеву 470 млн долларов односторонней грантовой помощи, в частности, для сектора энергетики, а также 30 млн долларов на поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО.

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21 марта стало годовщиной первой победной битвы с начала полномасштабного вторжения РФ: Украина освободила Мощун в Киевской области, напомнил Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Украинский президент отметил, что эта битва стала первым шагом страны к победе. "Мы придем к такому же результату и в других активных действиях", - заявил Зеленский. По его словам, из аннексированного РФ Крыма "началась миграция наиболее дальновидных крыс государства-террориста".

Хроника событий 21 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 марта 00.00 - 13.59 >>>

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