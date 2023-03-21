Визит Кисиды в Украину и другие события 391-го дня войны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве и посетил Бучу. Владимир Путин поддержал план Китая по урегулированию войны в Украине.

На 391-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 21 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Президент Украины и премьер Японии провели встречу в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели встречу в Киеве, сообщил офис главы украинского государства. Зеленский назвал японского государственного деятеля "поистине мощным защитником международного порядка и давним другом Украины". Глава японского кабмина прибыл в Украину с необъявленным визитом "именно в то время, когда важно активизировать глобальное лидерство ради защиты целей и принципов Устава ООН и международной безопасности в целом", подчеркнул украинский лидер.

В ходе визита Кисида посетил Бучу под Киевом, где после отхода российских войск в марте 2022 года было обнаружено множество тел мирных жителей. Он возложил венок перед местной церковью и почтил память погибших минутой молчания. "Год назад мир был потрясен, узнав, что в Буче убиты ни в чем не повинные мирные жители", - приводит слова японского государственного деятеля агентство Reuters.

Путин предложил взять за основу план КНР по урегулированию войны

Поездка Кисиды в Украину совпала с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. По итогам переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путином были подписаны два совместных заявления - "об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия (РФ и Китая - Ред.), вступающих в новую эпоху", и "о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", а также ряд других документов.

Путин приветствовал предложенный Китаем "мирный план", направленный на урегулирование войны в Украине. "Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", - заявил президент РФ по итогам встречи, отметив, однако, что пока такой готовности не наблюдается. Си Цзиньпин в заявлении для прессы едва упомянул конфликт, сказав лишь, что Китай придерживается "целей и принципов Устава ООН" и занимает "объективную и беспристрастную позицию".

Пекин обнародовал свой "мирный план" по Украине в годовщину начала полномасштабного военного вторжения РФ в соседнее государство - 24 февраля 2023 года. Этот документ содержит 12 пунктов, в том числе: соблюдение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, серьезное отношение к "законным интересам безопасности всех стран", прекращение огня и начало мирных переговоров.

Как сообщают мировые агентства, Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай, несмотря на то что в отношении президента России действует ордер на арест Международного уголовного суда (МУС). Аналогичное приглашение было высказано главой китайского государства и в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает ТАСС.

Украина предложила Китаю присоединиться к ее "формуле мира"

Между тем Киев предложил Китаю присоединиться к исполнению украинской "формулы мира", сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с Фумио Кисидой. Киев ожидает ответа Пекина, добавил глава украинского государства.

Кроме того, Зеленский принял приглашение Кисиды участвовать в саммите "Группы семи", запланированном на май в Хиросиме. Президент Украины намерен принять участие в мероприятии в онлайн-формате.

Столтенберг: Мы замечали признаки обращения РФ к КНР за летальной помощью

"Мы видели признаки того, что Россия обращалась к Китаю за летальной помощью", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе. При этом он назвал встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве "признаком модели, в которой наблюдается все более тесное сближение между Россией и Китаем".

Как уточнил Столтенберг, Североатлантический альянс не обладает доказательствами того, что Пекин поставлял Москве летальные вооружения. При этом генсек НАТО предупредил: "Китаю не следует предоставлять летальную помощь России, это означало бы поддержку незаконной войны".

NYT: Китай с начала войны отправил в РФ БПЛА на 12 млн долларов

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Китай поставил России беспилотники на сумму в 12 млн долларов США (11,1 млн евро), сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальные данные российской таможни, полученные от третьей стороны.

По данным NYT, в подобные поставки были вовлечены 70 экспортеров из КНР, продавших в Россию за год, прошедший с начала войны, дроны 26 марок.

Великобритания анонсировала поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Минобороны Великобритании пообещало поставить Украине в рамках военной помощи боеприпасы, содержащие обедненный уран. "Наряду с предоставлением Украине эскадрильи основных боевых танков Challenger 2, мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран", - сообщила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди, добавив, что такие снаряды "обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники".

Заявление Голди прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Во время совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер сказал, что в случае таких поставок Москва будет вынуждена реагировать "соответствующим образом".

В ООН также выразили обеспокоенность планами Лондона. "ООН обеспокоена возможностью применения боеприпасов с обедненным ураном в любых местах, независимо от сторон", - приводит российское агентство ТАСС в этой связи комментарий зампреда генерального секретаря ООН Фархана Хака.

ЕС перечислил Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Евросоюз перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Наша поддержка помогает обеспечивать функционирование Украины, пока она защищает себя. И прочно ставит Украину на путь в ЕС, поддерживая (ее. - Ред.) реформы, например в области эффективного управления и финансовой стабильности. Вместе мы создаем будущее Украины в ЕС", - написала фон дер Ляйен.

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