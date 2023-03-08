Как война в Украине разделила Запад и остальной мир

Глобальный опрос об отношении к войне в Украине и переустройстве миропорядка после ее окончания показал большой разрыв между западными и незападными странами. DW публикует некоторые результаты исследования.

Агрессивный характер российской войны против Украины признают почти во всех странах мира, однако люди в разных частях света воспринимают и интерпретируют ее по-разному. Отношение к этой войне стало еще одним маркером, разделившим Запад и остальные страны мира. Это следует из глобального опроса, проведенного по заказу Европейского совета по международным отношениям.

Его результаты показывают, что спустя год после начала войны России против Украины США и их европейские союзники сплочены, как никогда ранее. Однако исследование также выявило большой разрыв между западными и незападными странами, когда речь идет о желаемых результатах войны.

Опрос проводился в декабре 2022 года и январе 2023 года в Великобритании, девяти государствах ЕС (Германии, Франции, Дании, Италии, Испании, Португалии, Польше, Румынии и Эстонии), а также в Китае, Индии, Турции, России и США.

Прекращение войны или победа Украины?

Спустя год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину подавляющее большинство жителей западных государств хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, при этом большая часть из них уверены, что она должна закончиться победой Украины - даже если это повлечет за собой затягивание вооруженного конфликта еще на какое-то время. В Соединенных Штатах при этом считают, что Украина должна вернуть все свои территории.

Жители незападных стран, в свою очередь, предпочитают, чтобы война закончилась уже сейчас - даже при условии отказа Украины от части своих территорий. Так, в Китае этого мнения придерживаются 42% населения. Еще больше хотят прекратить войну как можно скорее жители Турции (48%) и Индии (54%). При этом почти треть населения этих двух стран предпочли бы, чтобы Украина вернула контроль над всеми своими территориями, даже если это означает более длительную войну и еще большее число жертв и беженцев.

Россия: "противник", "соперник" или "партнер"?

На фоне войны в Украине американцы и европейцы едины во мнении, что Россия является "противником" или "соперником". 71% респондентов в США, 77% в Великобритании и 65% опрошенных в странах ЕС придерживаются одного из этих двух терминов; они рассматривают будущее отношений с Россией как конфронтацию.

При этом открытая агрессивная война Владимира Путина и военные неудачи российской армии, похоже, не заставили жителей незападных стран изменить свое мнение о России в худшую сторону или усомниться в ее относительной силе. Для 79% жителей Китая и 69% жителей Турции Россия является либо "союзником", либо "партнером". Более того, около трех четвертей жителей этих стран, а также в Индии, считают, что Россия либо стала сильнее, чем была до войны, либо, по крайней мере, осталась так же сильна.

Растущая неприязнь европейцев к России отражается и в их нежелании покупать российское ископаемое топливо, даже если это приведет к проблемам с энергоснабжением. Такая точка зрения преобладает в каждой из девяти опрошенных стран ЕС, и в среднем 55% граждан этих стран поддерживают ее. Напротив, всего 24% выступают за беспрепятственное снабжение энергоресурсами, считая, что их необходимо и далее покупать у России.

Кто будет определять миропорядок в будущем?

Один из самых поразительных результатов опроса касается различных представлений о будущем глобальном порядке. Большинство людей как на Западе, так и за его пределами считают, что мировой порядок, возглавляемый США, уходит в прошлое.

Вновь обретенное единство Запада в ответ на агрессию России парадоксальным образом не предвещает возрождения международного порядка под руководством Америки. Только девять процентов жителей США, семь процентов опрошенных в странах ЕС и четыре процента жителей Великобритании считают господство Америки в мире наиболее вероятным положением вещей через десять лет. Напротив, в Европе и Америке преобладает мнение, что двухполярность возвращается. Значительное число людей ожидает, что в мире будут доминировать два блока во главе с США и Китаем.

Тем временем люди за пределами Запада считают, что следующим международным порядком будет фрагментация, а не поляризация. Большинство населения крупных незападных стран, таких как Китай, Индия, Турция и Россия, полагают, что Запад скоро станет лишь одним глобальным полюсом среди нескольких: он может оставаться сильнейшей стороной, но не будет гегемоном.

Наиболее популярная точка зрения в России и Китае - ожидать более равномерного распределения глобальной власти между несколькими странами - иными словами, появления многополярности. Этого же ожидают более 20% турок и индийцев. При этом большинство индийцев прогнозируют доминирование США, в то время как ответы в Турции почти поровну разделились между прогнозами американской гегемонии, китайской гегемонии, двухполярного мира и многополярности.

В целом, для 61% людей в России, 61% в Китае, 51% в Турции и 48% в Индии будущий мировой порядок будет определяться либо многополярностью, либо доминированием Китая (или других незападных стран). Это мнение разделяют лишь 37% американцев, 29% британцев и 31% жителей стран ЕС, участвовавших в опросе.

Один из главных выводов, сделанных авторами опроса, состоит в следующем: ведущие западные политики, должны учитывать, что консолидация Запада происходит во все более разделенном постзападном мире, и что развивающиеся державы, такие как Индия и Турция, будут действовать на своих собственных условиях и не захотят быть втянутыми в борьбу между Америкой и Китаем.

Год войны в Украине To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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