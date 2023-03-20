ISW: Путин и Си по-разному видят многополярный мир

На 391-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 21 марта (время московское).

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Разговор президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином был бы важным шагом для Киева. Такое мнение высказала министр по интеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью итальянской газете Corriere della Serra , добавив, что в настоящий момент Киев ожидает от китайской стороны подтверждения, что подобный разговор состоится.

Давая по просьбе журналистов оценку предложениям Китая по мирному урегулированию в Украине, Верещук заявила: "У нас есть 10 пунктов, выдвинутых президентом Зеленским, и мы надеемся, что Китай встанет на нашу сторону, на сторону правды и справедливости. Китайцы принимают во внимание, что идея введения режима прекращения огня невозможна, если ей не будет предшествовать уход российских военных с территории Украины".

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В ближайшее время тысячи заключенных, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер", скорее всего, будут помилованы, освобождены и станут серьезной проблемой для жителей России. Об этом сообщается в отчете разведки министерства обороны Великобритании. По мнению военных аналитиков, наибольшее число заключенных было завербовано в ЧВК осенью 2022 года - тогда им предлагали смягчение приговора через полгода службы.

Около половины завербованных, вероятно, погибли или ранены, полагают эксперты, однако информация из России свидетельствует, что "Вагнер" выполняет обещание освободить оставшихся в живых. По данном британской разведки, удостоверения, выданные освобожденным "вагнеровцам", свидетельствуют, что они были утверждены указом президента Путина. "Теперь, когда "Вагнеру", вероятно, запретили вербовать новых заключенных, этот исход усугубит кадровые проблемы в ЧВК, - отмечают в Лондоне. - Кроме того, резкий приток правонарушителей, зачастую склонных к насилию, с недавним и часто травмирующим боевым опытом может станет серьезной проблемой для российского общества".

ISW: Путин и Си по-разному видят многополярный мир

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Отношение председателя КНР Си Цзиньпина к развитию связей его страны и Росссии с Западом более сдеражанное, чем то, которое ожидал Кремль, говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW). "Си и Путин… в статьях, опубликованных 19 марта, предложили разные толкования масштаба будущих отношений", - поясняют свои выводы аналитики. Так, президент РФ утверждал, что Москва и Пекин "строят партнерство по формированию многополярного мирового порядка вопреки коллективному стремлению доминирования Запада и политике двойного сдерживания США против Китая и РФ". В то же время Си предложил менее агрессивную формулировку, отметив, что Россия и КНР в целом стремятся к многополярному мировому порядку, но не конкретно против Запада.

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Российская компания-производитель антивирусного ПО "Лаборатория Касперского" утверждает, что хакеры с 2021 года проводят кампанию кибершпионажа за "правительственными", сельскохозяйственными и транспортными организациями сепаратистских образований на территории Украины, так называемых "ДНР", "ЛНР" и аннексированного РФ украинского полуострова Крым. "В качестве командно-контрольной инфраструктуры используется облачное хранилище", - заявил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Леонид Безвершенко в интервью изданию РБК.

Генеральный штаб ВСУ: Отбиты более 120 атак россиян

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За минувшие сутки россияне нанесли по территории Украины 21 авиационный и 9 ракетных ударов, в том числе по Славянску и Краматорску, сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ . Потерь среди жителей нет. Кроме того, ВС РФ совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указывается в Facebook. "Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отбили более 120 атак оккупантов на указанных направлениях", - сообщается далее.

В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения его живой силы, отметил украинский Генштаб.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР) настаивают, что в России идет "скрытая мобилизация" и "подготовка к дальнейшим мобилизационным мероприятиям". По словам представителя ГУР Андрея Юсова, это свидетельствует о том, что проведенной мобилизации оказалось недостаточно. "Армия не является эффективной, не является обеспеченной, должным образом обученной, об этом говорят огромные потери на поле боя", - сказал он.

В конце декабря начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов уже сообщал, что в России в январе начнется вторая волна мобилизации, но эта информация не подтвердилась.

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С начала российского вторжения в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 22 209 жертв среди гражданского населения Украины. Из них 8317 человек были убиты и 13 892 ранены, говорится в еженедельной сводке организации. "УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли интенсивные боевые действия, затянулось и многие сообщения еще не подтверждены", - подчеркнули в ООН.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида едет в Украину

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Фумио Кисида, премьер-министр Японии Фото: Kyodo/imago images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен 21 марта посетить Украину, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на представителей правительства. Ожидается, что Кисида прибудет в Киев во вторник днем. Глава правительства Японии планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. О визите ранее не сообщалось.

Согласно первоначальному графику, 21 марта Кисида должен был вернуться в Японию из Индии, где он находился с официальным визитом, но он покинул Индию и в настоящее время направляется на Украину. NHK указывает, что Кисида в 09.30 утра по японскому времени (03.30 мск) сел на поезд в польском городе Пшемысль.

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ВСУ закрыли доступ журналистов к некоторым областям и объектам. По сообщению оперативного командования "Юг", в запрещенную для работы аккредитованных представителей СМИ зону включены приграничные территории Одесской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей.

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МИД Украины вызвал посла Израиля Михаэля Бродского из-за невыполнения обязательств, данных во время февральского визита министра иностранных дел Эли Коэна в Киев, сообщил источник украинского издания "Зеркало недели". На встрече послу выразили недовольство из-за отсутствия прогресса по получению Украиной кредита в виде госгарантий на сумму 200 млн долларов. Также украинская сторона заявила о недовольстве отказом Израиля признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Кроме того, Киев считает, что Израиль медлит с выполнением договоренностей об увеличении числа раненых украинцев, которым будут установлены протезы.

Турецкое правительство передало компаниям список запрещенных иностранных товаров для России

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Глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу сообщил, что турецкое правительство передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и проинструктировало не отправлять их в Россию. "Любые товары из этого списка блокируются от отправки в России независимо от того, из какой страны они поступают", - заявил, по сообщению агентства Reuters, Текделиоглу. Названия товаров при этом не указываются.

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Венгрия наложила вето на совместное заявление стран Евросоюза о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина, сообщило агенство Bloomberg . Из-за этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вынужден был сделать собственное заявление о том, что Брюссель "принял к сведению" решение суда.

Пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай отверг информацию Bloomberg о вето, сообщив при этом, что Будапешт действительно не пожелал комментировать ордер на арест Путина. "Правда заключается в том, что Венгрия изложила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю следующую позицию: Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает его как-либо комментировать. Однако, если верховный представитель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать против этого", - сказал Пацолай.

Кристоф Хойсген: Россия для Китая - "бюджетная автозаправка"

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По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen), визит главы китайского государства Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину важен для обоих государственных деятелей. Путин хочет показать своему народу, что Россия не изолирована, несмотря на выдачу МУС ордера на его арест, пояснил Хойсген в интервью телеканалу n-tv. Что касается Китая, то Россия для Пекина, по словам эксперта, - это "бюджетная автозаправка". К тому же Си нуждается в России в условиях системной конкуренции Китая с США. Из-за самоизоляции Россия Путина теперь является младшим партнером Китая, уверен Хойсген.

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В Главном управлении разведки министерства обороны Украины (ГУР) сообщили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр" во время их транспортировки по железной дороге. Официальный Киев при этом не подтверждает и не отрицает причастность к удару.

Город Джанкой в оккупированном Россией Крыму был атакован беспилотниками, сообщили чуть ранее местные "власти". По словам "мэра" Игоря Ивина, дроны повредили несколько объектов, в том числе частный дом и магазин. "Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов написал, что в районе Джанкоя "отработала ПВО". "По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен", - сообщил он. В Telegram-каналах появилось видео вероятного момент удара дрона, которое сняли местные жители.

Хроника событий 20 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 марта 00.00 - 13.59 >>>

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