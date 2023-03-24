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Фото: Ritzau Scanpix/imago images
Правосудие и законРоссия

Бежавший из России майор ФСО Жилин осужден на 6,5 года

Евгений Жуков
14 мин. назад

Суд в Барнауле приговорил офицера ФСО Михаила Жилина, бежавшего от мобилизации и депортированного из Казахстана, к 6,5 года колонии. Он признан виновным в дезертирстве и незаконном пересечении границы.

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Барнаульский гарнизонный военный суд признал бежавшего из России в Казахстан и депортированного оттуда майора ФСО Михаила Жилина виновным в дезертирстве во время мобилизации и незаконном пересечении границы приговорил его к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба вышестоящего Второго восточного окружного военного суда.

По версии следствия, майор запаса Жилин, "не желая исполнять обязанности военной службы и опасаясь направления" в зону проведения военных действий в Украине, продал недвижимость, сообщил командованию недостоверные сведения о своей нетрудоспособности и в обход пункта пропуска пересек государственную границу РФ, где был задержан сотрудниками пограничной службы.

В сообщении указывается, что Жилина лишили воинского звания. Приговор в законную силу еще не вступил.

На сайте Барнаульского гарнизонного военного суда 21 марта было опубликовано сообщение о вынесенном 20 марта приговоре на такой же срок по аналогичному обвинению офицеру, не названному по имени, а обозначенному инициалом А. "Новая газета" полагает, что речь идет именно о деле Михаила Жилина.

Майора ФСО обвинили в дезертирстве

Михаил Жилин служил в ФСО 18 лет. Через пять дней после объявления мобилизации он решил покинуть Россию со своей семьей. Его жена Екатерина с детьми легально перешли границу с Казахстаном, Михаил решил пересечь ее незаконно, опасаясь, что его не выпустят их страны.

Супруги планировали доехать до Астаны или Алматы и подать там документы на оформление статуса беженцев. Однако казахстанские пограничники задержали Жилина. И Россия, и Казахстан обвинили его в незаконном пересечении государственной границы. Российская сторона также выдвинула обвинение в дезертирстве.

Жилиным 30 ноября отказали в статусе беженцев в Казахстане. Суд 2 декабря постановил выдворить офицера ФСО из страны. После этого супруги подали апелляционную жалобу на решение суда о депортации, а также начали процедуру обжалования отказа в предоставлении статуса беженца.

Россия объявила офицера ФСО в международный розыск по статьям о "незаконном пересечении границы" (ст. 322 УК) и "дезертирстве" (ст. 338 УК). 29 декабря власти Казахстана депортировали его в РФ.

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