Из Казахстана в РФ после майора ФСО могут выслать анархиста

Анархиста и противника войны РФ против Украины Дениса Козаку могут экстрадировать из Казахстана в Россию, где ему грозит тюрьма. Правозащитники считают обвинения в адрес Дениса неправомерными.

19-летний Денис Козак оказался в поле зрения полиции Казахстана более или менее случайно: как говорят свидетели, россиянина задержали во время рутинного рейда по поиску нелегальных мигрантов в Алматы. У Козака не оказалось местного разрешения на временное проживание и обнаружилось, что он к тому же нарушил правила пребывания, находясь в стране более 90 дней.

Козак сбежал из России в августе 2022 года, опасаясь, что попадет в тюрьму, говорят правозащитники из проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" (правозащитный центр "Мемориал" был ликвидирован решением властей РФ в 2022 году, его бывшие сотрудники продолжают работу в новых организациях. - Ред.). Козак связался с правозащитниками "Мемориала", по их словам, еще на стадии предварительного следствия по делу ФСБ, которое следователи спецслужб завели в мае 2022 года в связи с подозрениями в том, что Козак оправдывает терроризм (по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. - Ред.). Денис на какое-то время пропал из поля зрения российских правозащитников, пока не обнаружился в Казахстане.

Анархист, противник войны России с Украиной

19-летний Денис - политический активист из Ростовской области, до своего задержания администрировал несколько интернет-пабликов анархистской направленности. Сам Козак, со слов правозащитников, уверен в том, что преследование в России связано с его антивоенной позицией и осуждением российского вторжения в Украину.

"На Северном Кавказе и на юге России, к которому относится и Ростовская область - уровень репрессий силовых структур всегда выше, чем в других регионах. А сейчас Ростовская область - прифронтовой регион: огромное количество беженцев, военных, повышенная нервозность из-за возможных атак и диверсий. Для любого оппозиционера в прифронтовых регионах риски выше", - объясняют интерес к Козаку в "Мемориале".

После проверки правозащитники "Мемориала" и независимого правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо" пришли к выводу, что преследование со стороны российских органов безопасности является неправомерным. "ОВД-Инфо" и мы не видим признаков состава преступления", - сказал представитель "Мемориала". Вокруг Дениса образовался круг помощников-активистов, которые пытаются помочь тому, чтобы он не был экстрадирован в Россию.

Казахстанские правозащитники помогают выиграть время

Сразу после задержания Дениса его дело попало в поле зрения казахстанских правозащитников. "Юристы нашего бюро подключились после появления этой информации, поскольку выяснилось, что Козак разыскивался в России по статье "оправдание и пропаганда терроризма и экстремизма" за репост публикации о взрыве здания ФСБ в Архангельске", - рассказал DW заместитель директора Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ) Денис Дживага. В межгосударственный розыск Дениса Козака объявили, по словам казахстанского правозащитника, только в октябре 2022 года. "В России очень оживились, когда казахстанская полиция сообщила о задержании Козака в Алматы. Было объявлено, что российские правоохранительные органы готовы приехать за ним немедленно", - отметил Дживага.

Добиться немедленной экстрадиции представителям России не удалось. Адвокаты от КМБПЧ порекомендовали Козаку написать прошение о предоставлении в Казахстане статуса беженца, что Денис и сделал. "После этого мы немедленно отправили письма в генеральную прокуратуру, МВД и департамент занятости города Алматы. В них мы указали, что в соответствии с нашим законодательством и рядом ратифицированных конвенций, ему обязаны предоставить возможность ходатайствовать о получении статуса беженца. Ходатайство у него приняли. С 11 февраля его перевели в следственный изолятор алматинского департамента внутренних дел, санкционировав арест на 40 суток", - сообщил DW заместителя директора КМБПЧ Дживага.

Кейс офицера ФСО РФ может помочь Козаку?

Денис Дживага считает, что, после скандальной экстрадиции майора ФСО РФ Михаила Жилина из Казахстана, у 19-летнего Дениса Козака теоретически есть шанс на некоторое время избежать принудительной высылки в Россию. "Учитывая все экстрадиционные запросы в рамках получения статуса беженца, а санкционный арест может продлеваться до 12 месяцев, он может продержаться в течение всего этого времени", - отметил казахстанский правозащитник.

Вместе с тем Дживага не берется прогнозировать, что будет с Козаком по окончании 40 дней ареста. "Ситуация очень непростая, учитывая статьи, по которым он объявлен в розыск. В Казахстане также внимательно относятся к таким статьям, тесно сотрудничая по ним с Россией", - добавил правозащитник.

РФ преследует антивоенных активистов

В "Мемориале" говорят, что "проблема шире, чем дело одного Дениса. Такие люди есть и в Армении, и в Кыргызстане, и все они находятся в очень опасной ситуации. Вот буквально снова, в аэропорту Еревана был задержан российский антивоенный активист Никита Каменский", - заметил представитель "Мемориала". По мнению правозащитников, сегодня крайне остро стоит проблема спасения тех россиян, кто выступает против войны и кто по разным причинам оказался за границей без загранпаспорта, как сам Денис Козак, и не могут свободно перемещаться.

В "Мемориале" выразили надежду, что Козаку все же удастся выехать в одну из демократических стран. Попытку обеспечить ему гуманитарную визу в Германии предпринимают сейчас общественные организации в ФРГ. "Козак - антивоенный активист. Понятно, что анархизм - не самое очевидное политическое воззрение, но лицемерие - осуждать такие взгляды в стране, в столице которой, Москве, есть станция метро Кропоткинская и улица Бакунина. Это известные анархисты", - заметил в разговоре с DW священник Валериан Дунин-Барковский из организации Freies Russland NRW, которая вместе с еще одной партнерской структурой подала ходатайства в немецкие консульские органы с просьбой выдать Козаку визу по гуманитарным соображениям. Изучив кейс Денис Козака, Freies Russland NRW пришла к выводу, что Денис нуждается в защите. "Мы не считаем его человеком, оправдывающим терроризм", - сказал Валериан Дунин-Барковский.

Шансы на то, что Денис, в конечном итоге, окажется в Германии, есть, полагает активист. "Мы очень благодарны немецким властям, мы видим, что подобные случаи одобряются, что механизм разработан, хотя скорость механизма оставляет желать лучшего", - заметил представитель Freies Russland NRW Дунин-Барковский. По его словам, в год его организации удается помочь нескольким десяткам россиян, бегущим из России. Рассмотрение каждого случая занимает, по наблюдениям Дунина-Барковского, от нескольких недель до полугода: "Безусловно, у Козака случай совершенно вопиющий. Вопрос только в том, что произойдет раньше - он получит визу или его депортируют".

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