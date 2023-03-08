  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Пограничный пункт на границе РФ и Казахстана
Пограничный пункт на границе РФ и Казахстана Фото: DW
ПолитикаКазахстан

Из Казахстана в РФ после майора ФСО могут выслать анархиста

Анатолий Вайскопф | Михаил Бушуев
11 мин. назад

Анархиста и противника войны РФ против Украины Дениса Козаку могут экстрадировать из Казахстана в Россию, где ему грозит тюрьма. Правозащитники считают обвинения в адрес Дениса неправомерными.

https://p.dw.com/p/4OJHJ

19-летний Денис Козак оказался в поле зрения полиции Казахстана более или менее случайно: как говорят свидетели, россиянина задержали во время рутинного рейда по поиску нелегальных мигрантов в Алматы. У Козака не оказалось местного разрешения на временное проживание и обнаружилось, что он к тому же нарушил правила пребывания, находясь в стране более 90 дней.

Козак сбежал из России в августе 2022 года, опасаясь, что попадет в тюрьму, говорят правозащитники из проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" (правозащитный центр "Мемориал" был ликвидирован решением властей РФ в 2022 году, его бывшие сотрудники продолжают работу в новых организациях. - Ред.). Козак связался с правозащитниками "Мемориала", по их словам, еще на стадии предварительного следствия по делу ФСБ, которое следователи спецслужб завели в мае 2022 года в связи с подозрениями в том, что Козак оправдывает терроризм (по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. - Ред.). Денис на какое-то время пропал из поля зрения российских правозащитников, пока не обнаружился в Казахстане.

Анархист, противник войны России с Украиной

19-летний Денис - политический активист из Ростовской области, до своего задержания администрировал несколько интернет-пабликов анархистской направленности. Сам Козак, со слов правозащитников, уверен в том, что преследование в России связано с его антивоенной позицией и осуждением российского вторжения в Украину.

"На Северном Кавказе и на юге России, к которому относится и Ростовская область - уровень репрессий силовых структур всегда выше, чем в других регионах. А сейчас Ростовская область - прифронтовой регион: огромное количество беженцев, военных, повышенная нервозность из-за возможных атак и диверсий. Для любого оппозиционера в прифронтовых регионах риски выше", - объясняют интерес к Козаку в "Мемориале".    

После проверки правозащитники "Мемориала" и независимого правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо" пришли к выводу, что преследование со стороны российских органов безопасности является неправомерным. "ОВД-Инфо" и мы не видим признаков состава преступления", - сказал представитель "Мемориала". Вокруг Дениса образовался круг помощников-активистов, которые пытаются помочь тому, чтобы он не был экстрадирован в Россию.

Казахстанские правозащитники помогают выиграть время

Сразу после задержания Дениса его дело попало в поле зрения казахстанских правозащитников. "Юристы нашего бюро подключились после появления этой информации, поскольку выяснилось, что Козак разыскивался в России по статье "оправдание и пропаганда терроризма и экстремизма" за репост публикации о взрыве здания ФСБ в Архангельске", - рассказал DW заместитель директора Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ) Денис Дживага. В межгосударственный розыск Дениса Козака объявили, по словам казахстанского правозащитника, только в октябре 2022 года. "В России очень оживились, когда казахстанская полиция сообщила о задержании Козака в Алматы. Было объявлено, что российские правоохранительные органы готовы приехать за ним немедленно", - отметил Дживага.

Добиться немедленной экстрадиции представителям России не удалось. Адвокаты от КМБПЧ порекомендовали Козаку написать прошение о предоставлении в Казахстане статуса беженца, что Денис и сделал. "После этого мы немедленно отправили письма в генеральную прокуратуру, МВД и департамент занятости города Алматы. В них мы указали, что в соответствии с нашим законодательством и рядом ратифицированных конвенций, ему обязаны предоставить возможность ходатайствовать о получении статуса беженца. Ходатайство у него приняли. С 11 февраля его перевели в следственный изолятор алматинского департамента внутренних дел, санкционировав арест на 40 суток", - сообщил DW заместителя директора КМБПЧ Дживага.

Кейс офицера ФСО РФ может помочь Козаку?

Денис Дживага считает, что, после скандальной экстрадиции майора ФСО РФ Михаила Жилина из Казахстана, у 19-летнего Дениса Козака теоретически есть шанс на некоторое время избежать принудительной высылки в Россию. "Учитывая все экстрадиционные запросы в рамках получения статуса беженца, а санкционный арест может продлеваться до 12 месяцев, он может продержаться в течение всего этого времени", - отметил казахстанский правозащитник.

Вместе с тем Дживага не берется прогнозировать, что будет с Козаком по окончании 40 дней ареста. "Ситуация очень непростая, учитывая статьи, по которым он объявлен в розыск. В Казахстане также внимательно относятся к таким статьям, тесно сотрудничая по ним с Россией", - добавил правозащитник.

РФ преследует антивоенных активистов

В "Мемориале" говорят, что "проблема шире, чем дело одного Дениса. Такие люди есть и в Армении, и в Кыргызстане, и все они находятся в очень опасной ситуации. Вот буквально снова, в аэропорту Еревана был задержан российский антивоенный активист Никита Каменский", - заметил представитель "Мемориала". По мнению правозащитников, сегодня крайне остро стоит проблема спасения тех россиян, кто выступает против войны и кто по разным причинам оказался за границей без загранпаспорта, как сам Денис Козак, и не могут свободно перемещаться.

В "Мемориале" выразили надежду, что Козаку все же удастся выехать в одну из демократических стран. Попытку обеспечить ему гуманитарную визу в Германии предпринимают сейчас общественные организации в ФРГ. "Козак - антивоенный активист. Понятно, что анархизм - не самое очевидное политическое воззрение, но лицемерие - осуждать такие взгляды в стране, в столице которой, Москве, есть станция метро Кропоткинская и улица Бакунина. Это известные анархисты", - заметил в разговоре с DW священник Валериан Дунин-Барковский из организации Freies Russland NRW, которая вместе с еще одной партнерской структурой подала ходатайства в немецкие консульские органы с просьбой выдать Козаку визу по гуманитарным соображениям. Изучив кейс Денис Козака, Freies Russland NRW пришла к выводу, что Денис нуждается в защите. "Мы не считаем его человеком, оправдывающим терроризм", - сказал Валериан Дунин-Барковский.

Шансы на то, что Денис, в конечном итоге, окажется в Германии, есть, полагает активист. "Мы очень благодарны немецким властям, мы видим, что подобные случаи одобряются, что механизм разработан, хотя скорость механизма оставляет желать лучшего", - заметил представитель Freies Russland NRW Дунин-Барковский. По его словам, в год его организации удается помочь нескольким десяткам россиян, бегущим из России. Рассмотрение каждого случая занимает, по наблюдениям Дунина-Барковского, от нескольких недель до полугода: "Безусловно, у Козака случай совершенно вопиющий. Вопрос только в том, что произойдет раньше - он получит визу или его депортируют".

Смотрите также:

Как россияне бегут в Казахстан

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Беженцы из России и Украины: как они живут рядом в Берлине? (06.03.2023)

Беженцы из России и Украины: как они живут рядом в Берлине? (06.03.2023)

Власти района Лихтенберг на востоке Берлина активно поддерживают тех, кто бежал от войны. Речь как об украинцах, так и россиянах. С начала войны против Украины Германия приняла более миллиона беженцев из этой страны. Как они уживаются между собой в районе, где и до войны в Украине было много выходцев из СССР?
Политика19 ч. назад04:31 мин.
external

Миграция из-за войны в Украине - вызов или шанс?

Миграция из-за войны в Украине - вызов или шанс?

Тысячи украинских беженцев, а также россиян, бегущих от репрессий и мобилизации, перебрались в города в Европе, Центральной Азии, на Кавказе. Какие проблемы и какие перспективы приносит с собой приток беженцев?
Политика28 ноября 2022 г.03:49 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Поверхность воды над местом взрыва на подводном газопроводе в Балтийском море

Берлин: Взрывы на "СП" могли быть срежиссированной операцией

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лидер СДПГ Клингбайль (первый слева) и глава партийной фракции в бундестаге Мютцених (третий слева) в Киеве

Лидер фракции СДПГ в бундестаге: Украине надо не одно оружие

Лидер фракции СДПГ в бундестаге: Украине надо не одно оружие

Политика20 ч. назад
Лия Ахеджакова

Ахеджакова собирается издать письма любви

Ахеджакова собирается издать письма любви

Культура20 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Расстрелянный боец опознан. Венедиктов и коррупция. DW Шоу

Расстрелянный боец опознан. Венедиктов и коррупция. DW Шоу

Политика21 ч. назад59:19 мин.
Карикатура - карикатурный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков стучит шваброй в потолок и говорит: "Мы не признаем ваш потолок!"

Потолок цен на российскую нефть: кто это снизу постучал?

Потолок цен на российскую нефть: кто это снизу постучал?

Политика21 ч. назад
Женщина во время акции протеста в Минске поднимает в победном привествие руку

Женщины в Беларуси: формально - во власти, реально - без нее

Женщины в Беларуси: формально - во власти, реально - без нее

Равноправие7 мин. назад
Пограничный пункт на границе РФ и Казахстана

Из Казахстана в РФ после майора ФСО могут выслать анархиста

Из Казахстана в РФ после майора ФСО могут выслать анархиста

Политика11 мин. назад
На главную страницу