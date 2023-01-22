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Парижский аэропорт (фото из архива)Фото: Eliot Blondet/abaca/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Жена майора ФСО Жилина запросила убежище во Франции

Ольга Лебедева
38 мин. назад

Супруга сотрудника ФСО из Новосибирска Михаила Жилина, в конце 2022 года депортированного из Казахстана в РФ, прилетела во Францию и подаст документы на предоставление убежища.

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Жена майора Федеральной службы охраны (ФСО) Михаила Жилина, депортированного из Казахстана в РФ, прилетела во Францию и попросила в этой стране политическое убежище. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщила бурятская журналистка и активистка Евгения Балтатарова, а также издание "Сибирь.Реалии".

"Екатерина Жилина с детьми только что прилетела во Францию по гуманитарной визе. С ней все хорошо. Она будет просить политическое убежище в этой стране. Екатерина вовремя вылетела, потому что буквально за день до этого ею интересовалась Генпрокуратура Казахстана", - написала Балтатарова в Telegram.

Дело Михаила Жилина

36-летний сотрудник ФСО из Новосибирска Михаил Жилин после объявления мобилизации решил покинуть РФ со своей семьей. Его жена с детьми легально перешли границу с Казахстаном, Михаил собирался пересечь ее незаконно, опасаясь, что его не выпустят их страны, и подать на убежище в Астане или Алматы. Казахстанские пограничники задержали Жилина. И Россия, и Казахстан обвинили его в незаконном пересечении государственной границы, а РФ - также в дезертирстве.

30 ноября 2022 года Жилиным отказали в статусе беженцев в Казахстане, а 2 декабря суд постановил выдворить офицера ФСО из страны. После этого супруги подали апелляционную жалобу на решение суда о депортации, а также начали процедуру обжалования отказа в предоставлении статуса беженца. В конце декабря Жилин был депортирован в Россию и затем арестован. Его семья и адвокат считают, что мужчине грозит тюрьма, а затем - принудительная отправка на фронт в Украину.

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